На ходу загорівся пасажирський потяг «Ковель-Сарни»
Сьогодні, 10:35
На Волині внаслідок пожежі обладнання моторної секції зупинився приміський поїзд № 6394 «Ковель—Сарни».
Про це повідомили у прес-службі УЗ.
Зазначили, що інцидент трапився 7 червня, близько 5:30 на перегоні Чарторийськ—Маневичі.
На щастя, ніхто не постраждав. Причина інциденту з’ясовується.
Локомотивна бригада оперативно зреагувала на ситуацію, що виникла: несправну моторну секцію відчепили. Іншим локомотивом поїзд із 20 пасажирами доправили на станцію Маневичі.
Силами пожежного поїзда станції Ковель та підрозділів ДСНС пожежу ліквідували.
Головне фото – ілюстративне
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Про це повідомили у прес-службі УЗ.
Зазначили, що інцидент трапився 7 червня, близько 5:30 на перегоні Чарторийськ—Маневичі.
На щастя, ніхто не постраждав. Причина інциденту з’ясовується.
Локомотивна бригада оперативно зреагувала на ситуацію, що виникла: несправну моторну секцію відчепили. Іншим локомотивом поїзд із 20 пасажирами доправили на станцію Маневичі.
Силами пожежного поїзда станції Ковель та підрозділів ДСНС пожежу ліквідували.
Головне фото – ілюстративне
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