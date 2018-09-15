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На ходу загорівся пасажирський потяг «Ковель-Сарни»

На ходу загорівся пасажирський потяг «Ковель-Сарни»
На Волині внаслідок пожежі обладнання моторної секції зупинився приміський поїзд № 6394 «Ковель—Сарни».

Про це повідомили у прес-службі УЗ.

Зазначили, що інцидент трапився 7 червня, близько 5:30 на перегоні Чарторийськ—Маневичі.

На щастя, ніхто не постраждав. Причина інциденту з’ясовується.

Локомотивна бригада оперативно зреагувала на ситуацію, що виникла: несправну моторну секцію відчепили. Іншим локомотивом поїзд із 20 пасажирами доправили на станцію Маневичі.

Силами пожежного поїзда станції Ковель та підрозділів ДСНС пожежу ліквідували.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: потяг, пожежа, Волинь
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