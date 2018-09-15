На ходу загорівся пасажирський потяг «Ковель-Сарни»





Про це повідомили у прес-службі



Зазначили, що інцидент трапився 7 червня, близько 5:30 на перегоні Чарторийськ—Маневичі.



На щастя, ніхто не постраждав. Причина інциденту з’ясовується.



Локомотивна бригада оперативно зреагувала на ситуацію, що виникла: несправну моторну секцію відчепили. Іншим локомотивом поїзд із 20 пасажирами доправили на станцію Маневичі.



Силами пожежного поїзда станції Ковель та підрозділів ДСНС пожежу ліквідували.



Головне фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині внаслідок пожежі обладнання моторної секції зупинився приміський поїзд № 6394 «Ковель—Сарни».Про це повідомили у прес-службі УЗ Зазначили, що інцидент трапився 7 червня, близько 5:30 на перегоні Чарторийськ—Маневичі.На щастя, ніхто не постраждав. Причина інциденту з’ясовується.Локомотивна бригада оперативно зреагувала на ситуацію, що виникла: несправну моторну секцію відчепили. Іншим локомотивом поїзд із 20 пасажирами доправили на станцію Маневичі.Силами пожежного поїзда станції Ковель та підрозділів ДСНС пожежу ліквідували.

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