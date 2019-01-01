Поранений боєць, який був у комі 11 днів, одружився в реанімації. Зворушливі фото





Про це з місця події повідомляє



Історія бійця зворушила всю Україну. Як розповів напередодні події головний лікар Дніпропетровської клінічної лікарні Сергій Риженко, Олександр Беспалов одинадцять днів був у комі. Куля, яка прошила очі, зупинилася біля потиличної кістки. Лікарі провели важку успішну операцію. На п'ятнадцятий день зняли апарат штучного дихання.



Про одужання бійця разом із лікарями молилася його вагітна дівчина.



«Перше, що йому сказала наречена Аня - час одружитися. Вона носить у собі їхнього сина 5-й місяць, хоче, щоб назвали Олексієм. Просить нас стати свідками. Завтра в Мечникова прямо в реанімації політравми їх розпишуть...», - написав лікар у соцмережі Facebook.



Процедура розпису відбулася лише через день, оскільки стан пацієнта, його дієздатність вирішила перевірити спеціальна комісія. А поки чиновники перевіряли, чи зможе Олександр поставити підпис під документом, він написав на листочку своїй дівчині записку: «Аню, я тебе кохаю».



Члени комісії не знайшли обставин, які заважають цьому шлюбу. Сьогодні, 6 червня, їх розписали. Офіційна частина пройшла без присутності преси. А на вінчанні представникам ЗМІ дозволили бути присутніми.



Усі бажали Олександру швидкого одужання і щастя новій сім'ї. І, звичайно, подякували лікарям, які рятують життя наших героїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У реанімації лікарні ім. Мечникова в Дніпрі поранений боєць ЗСУ розписався і обвінчався зі своєю нареченою.Про це з місця події повідомляє Укрінформ Історія бійця зворушила всю Україну. Як розповів напередодні події головний лікар Дніпропетровської клінічної лікарні Сергій Риженко,одинадцять днів був у комі. Куля, яка прошила очі, зупинилася біля потиличної кістки. Лікарі провели важку успішну операцію. На п'ятнадцятий день зняли апарат штучного дихання.Про одужання бійця разом із лікарями молилася його вагітна дівчина.«Перше, що йому сказала наречена Аня - час одружитися. Вона носить у собі їхнього сина 5-й місяць, хоче, щоб назвали Олексієм. Просить нас стати свідками. Завтра в Мечникова прямо в реанімації політравми їх розпишуть...», - написав лікар у соцмережі Facebook.Процедура розпису відбулася лише через день, оскільки стан пацієнта, його дієздатність вирішила перевірити спеціальна комісія. А поки чиновники перевіряли, чи зможе Олександр поставити підпис під документом, він написав на листочку своїй дівчині записку: «Аню, я тебе кохаю».Члени комісії не знайшли обставин, які заважають цьому шлюбу. Сьогодні, 6 червня, їх розписали. Офіційна частина пройшла без присутності преси. А на вінчанні представникам ЗМІ дозволили бути присутніми.Усі бажали Олександру швидкого одужання і щастя новій сім'ї. І, звичайно, подякували лікарям, які рятують життя наших героїв.

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