У Німеччині знайшли вбитою відому учасницю шоу «Україна має талант»
Сьогодні, 11:16
У Німеччині знайшли вбитою українку Аллу Клішту. Дівчина стала відомою після участі в шоу "Україна має талант" сезону 2011-го року.
Як пише Daily Mail, тіло загиблої виявили в річці Рейн, - пише Обозреватель.
33-річна Клішта зникла ще в кінці квітня. Українку почали шукати після того, як вона не вийшла на роботу. Працювала українка в парку розваг "Європа-Парк", розташованому в німецькому місті Руст. Артистка брала участь в шоу під назвою Night Beat Angels.
За даними поліції, Клішту вбили, а після кинули у воду. Подробиці злочину не розголошуються.
Правоохоронці заарештували колишнього 30-річного хлопця артистки за підозрою у її вбивстві, але офіційних звинувачень не висунули.
"Він був милим, але стосунки у них були нестабільні", – описав взаємини пари один зі знайомих загиблої. За його інформацією, Клішта і її хлопець розійшлися, але продовжували разом працювати.
Алла Клішта була рекордсменкою України за кількістю одночасного розкручування обручів –прокрутила 102 хула-хупи загальною вагою 20 кілограмів. Також вона брала участь у німецьких і румунських аналогах шоу "Україна має талант".
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Як пише Daily Mail, тіло загиблої виявили в річці Рейн, - пише Обозреватель.
33-річна Клішта зникла ще в кінці квітня. Українку почали шукати після того, як вона не вийшла на роботу. Працювала українка в парку розваг "Європа-Парк", розташованому в німецькому місті Руст. Артистка брала участь в шоу під назвою Night Beat Angels.
За даними поліції, Клішту вбили, а після кинули у воду. Подробиці злочину не розголошуються.
Правоохоронці заарештували колишнього 30-річного хлопця артистки за підозрою у її вбивстві, але офіційних звинувачень не висунули.
"Він був милим, але стосунки у них були нестабільні", – описав взаємини пари один зі знайомих загиблої. За його інформацією, Клішта і її хлопець розійшлися, але продовжували разом працювати.
Алла Клішта була рекордсменкою України за кількістю одночасного розкручування обручів –прокрутила 102 хула-хупи загальною вагою 20 кілограмів. Також вона брала участь у німецьких і румунських аналогах шоу "Україна має талант".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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