У Німеччині знайшли вбитою відому учасницю шоу «Україна має талант»

Аллу Клішту. Дівчина стала відомою після участі в шоу "Україна має талант" сезону 2011-го року.



Як пише Daily Mail, тіло загиблої виявили в річці Рейн, - пише



33-річна Клішта зникла ще в кінці квітня. Українку почали шукати після того, як вона не вийшла на роботу. Працювала українка в парку розваг "Європа-Парк", розташованому в німецькому місті Руст. Артистка брала участь в шоу під назвою Night Beat Angels.



За даними поліції, Клішту вбили, а після кинули у воду. Подробиці злочину не розголошуються.



Правоохоронці заарештували колишнього 30-річного хлопця артистки за підозрою у її вбивстві, але офіційних звинувачень не висунули.



"Він був милим, але стосунки у них були нестабільні", – описав взаємини пари один зі знайомих загиблої. За його інформацією, Клішта і її хлопець розійшлися, але продовжували разом працювати.



Алла Клішта була рекордсменкою України за кількістю одночасного розкручування обручів –прокрутила 102 хула-хупи загальною вагою 20 кілограмів. Також вона брала участь у німецьких і румунських аналогах шоу "Україна має талант".

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