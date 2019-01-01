Можна вдома не вмиватись: у луцького тролейбуса протікає дах. ФОТО
Сьогодні, 12:49
У луцького тролейбуса, якого придбали у Польщі, затоплює салон.
Про це Надія Хмара повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Вона зазначила, що їхала у тролейбусі під час негоди.
«Мда, "дякую" тим, хто переживає за лучан і купляє металобрухт, аргументуючи це тим, що незважаючи на поважний вік транспорту "Вони ще поїздять вулицями Луцька".
Також Надія зауважила, що можна і не закривати парасольки в громадському транспорті, адже вода капає звідусюди.
«Отже, можна не вмиватись і не мити голову, душ у транспорті зробить це за Вас», – пише лучанка.
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Про це Надія Хмара повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Вона зазначила, що їхала у тролейбусі під час негоди.
«Мда, "дякую" тим, хто переживає за лучан і купляє металобрухт, аргументуючи це тим, що незважаючи на поважний вік транспорту "Вони ще поїздять вулицями Луцька".
Також Надія зауважила, що можна і не закривати парасольки в громадському транспорті, адже вода капає звідусюди.
«Отже, можна не вмиватись і не мити голову, душ у транспорті зробить це за Вас», – пише лучанка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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