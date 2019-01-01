Можна вдома не вмиватись: у луцького тролейбуса протікає дах. ФОТО

У луцького тролейбуса, якого придбали у Польщі, затоплює салон.Про цеповідомила на своїй сторінці у Facebook.Вона зазначила, що їхала у тролейбусі під час негоди.«Мда, "дякую" тим, хто переживає за лучан і купляє металобрухт, аргументуючи це тим, що незважаючи на поважний вік транспорту "Вони ще поїздять вулицями Луцька".Також Надія зауважила, що можна і не закривати парасольки в громадському транспорті, адже вода капає звідусюди.«Отже, можна не вмиватись і не мити голову, душ у транспорті зробить це за Вас», – пише лучанка.