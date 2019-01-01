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Можна вдома не вмиватись: у луцького тролейбуса протікає дах. ФОТО

Можна вдома не вмиватись: у луцького тролейбуса протікає дах. ФОТО
У луцького тролейбуса, якого придбали у Польщі, затоплює салон.

Про це Надія Хмара повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що їхала у тролейбусі під час негоди.

«Мда, "дякую" тим, хто переживає за лучан і купляє металобрухт, аргументуючи це тим, що незважаючи на поважний вік транспорту "Вони ще поїздять вулицями Луцька".

Також Надія зауважила, що можна і не закривати парасольки в громадському транспорті, адже вода капає звідусюди.

«Отже, можна не вмиватись і не мити голову, душ у транспорті зробить це за Вас», – пише лучанка.

Можна вдома не вмиватись: у луцького тролейбуса протікає дах. ФОТО
Можна вдома не вмиватись: у луцького тролейбуса протікає дах. ФОТО
Можна вдома не вмиватись: у луцького тролейбуса протікає дах. ФОТО
Можна вдома не вмиватись: у луцького тролейбуса протікає дах. ФОТО

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Теги: тролейбус, Луцьк, проблема
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