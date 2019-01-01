У «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Сьогодні, 19:13
Лучан та гостей міста запрошують у ТРЦ «ПортCity», де можна не лише відпочити, а й сходити на шопінг.
«Літо, літо, літо..!!!!. Нові літні колекції та вигідні знижки вже у ТРЦ ПортCity! Поспішайте, адже вихідні з нами це не просто відпочинок та розваги, а й можливість вигідного шопінгу», – йдеться у повідомленні.
«Чекаємо Вас у ПортCity на найкращий та найвигідніший шопінг!» – пише прес-служба ТРЦ.
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«Літо, літо, літо..!!!!. Нові літні колекції та вигідні знижки вже у ТРЦ ПортCity! Поспішайте, адже вихідні з нами це не просто відпочинок та розваги, а й можливість вигідного шопінгу», – йдеться у повідомленні.
«Чекаємо Вас у ПортCity на найкращий та найвигідніший шопінг!» – пише прес-служба ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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