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У «ПортCity» – знижки вихідного дня*

У «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Лучан та гостей міста запрошують у ТРЦ «ПортCity», де можна не лише відпочити, а й сходити на шопінг.

«Літо, літо, літо..!!!!. Нові літні колекції та вигідні знижки вже у ТРЦ ПортCity! Поспішайте, адже вихідні з нами це не просто відпочинок та розваги, а й можливість вигідного шопінгу», – йдеться у повідомленні.

«Чекаємо Вас у ПортCity на найкращий та найвигідніший шопінг!» – пише прес-служба ТРЦ.

У «ПортCity» – знижки вихідного дня*

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Теги: ПортCity
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