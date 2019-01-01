У «ПортCity» – знижки вихідного дня*

Лучан та гостей міста запрошують у ТРЦ «ПортCity», де можна не лише відпочити, а й сходити на шопінг.«Літо, літо, літо..!!!!. Нові літні колекції та вигідні знижки вже у ТРЦ ПортCity! Поспішайте, адже вихідні з нами це не просто відпочинок та розваги, а й можливість вигідного шопінгу», – йдеться у повідомленні.«Чекаємо Вас у ПортCity на найкращий та найвигідніший шопінг!» – пише прес-служба ТРЦ.