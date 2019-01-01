Мав їхати на роботу до Львова: на Волині розшукують зниклого чоловіка. ФОТО

Романа Сігнаєвського, який вийшов із материнського дому та зник.



Про це пише



4 вересня 2018 року чоловік вийшов з місця тимчасового проживання своєї матері у с. Заріччя та мав намір їхати на роботу в м. Львів, однак до цього часу на зв’язок не виходить.



Його прикмети: зріст 170-175 см, середньої статури, волосся русяве, на скронях з сивиною. Зловживає спиртним.



Був одягнений у джинси синього кольору, чорну футболку, сірі кросівки.



У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування Сігнаєвського Романа, прохання повідомити за номерами: 093 194 17 95 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські розшукують, який вийшов із материнського дому та зник.Про це пише ВолиньUA 4 вересня 2018 року чоловік вийшов з місця тимчасового проживання своєї матері у с. Заріччя та мав намір їхати на роботу в м. Львів, однак до цього часу на зв’язок не виходить.Його прикмети: зріст 170-175 см, середньої статури, волосся русяве, на скронях з сивиною. Зловживає спиртним.Був одягнений у джинси синього кольору, чорну футболку, сірі кросівки.У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування Сігнаєвського Романа, прохання повідомити за номерами: 093 194 17 95 або 102.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію