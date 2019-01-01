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Мав їхати на роботу до Львова: на Волині розшукують зниклого чоловіка. ФОТО

Мав їхати на роботу до Львова: на Волині розшукують зниклого чоловіка. ФОТО
Поліцейські розшукують Романа Сігнаєвського, який вийшов із материнського дому та зник.

Про це пише ВолиньUA.

4 вересня 2018 року чоловік вийшов з місця тимчасового проживання своєї матері у с. Заріччя та мав намір їхати на роботу в м. Львів, однак до цього часу на зв’язок не виходить.

Його прикмети: зріст 170-175 см, середньої статури, волосся русяве, на скронях з сивиною. Зловживає спиртним.

Був одягнений у джинси синього кольору, чорну футболку, сірі кросівки.

У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування Сігнаєвського Романа, прохання повідомити за номерами: 093 194 17 95 або 102.
Мав їхати на роботу до Львова: на Волині розшукують зниклого чоловіка. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь
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