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У Ковелі шукають власника викраденого велосипеда. ФОТО

У Ковелі шукають власника викраденого велосипеда. ФОТО
Працівники Ковельського відділу поліції Волинської області розшукують власника викраденого велосипеда.

Про це повідомили на сторінці відділу поліції у Facebook.

Зазначають, що велотранспорт, можливо, перефарбований.

«Якщо ви знаєте, кому належить вказаний на фото велосипед, прохання повідомити за телефонами у Ковелі 61-6-45, 0952426775 або 102», – звертаються поліцейські.

У Ковелі шукають власника викраденого велосипеда. ФОТО

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Теги: велосипед, крадіжка, Ковель
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