У Ковелі шукають власника викраденого велосипеда. ФОТО
Сьогодні, 19:24
Працівники Ковельського відділу поліції Волинської області розшукують власника викраденого велосипеда.
Про це повідомили на сторінці відділу поліції у Facebook.
Зазначають, що велотранспорт, можливо, перефарбований.
«Якщо ви знаєте, кому належить вказаний на фото велосипед, прохання повідомити за телефонами у Ковелі 61-6-45, 0952426775 або 102», – звертаються поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сторінці відділу поліції у Facebook.
Зазначають, що велотранспорт, можливо, перефарбований.
«Якщо ви знаєте, кому належить вказаний на фото велосипед, прохання повідомити за телефонами у Ковелі 61-6-45, 0952426775 або 102», – звертаються поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
З дитячої обласної лікарні у Луцьку евакуювали майже 400 людей
Сьогодні, 20:05
У Луцьку – знову повідомлення про замінування
Сьогодні, 19:35
У Ковелі шукають власника викраденого велосипеда. ФОТО
Сьогодні, 19:24
У «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Сьогодні, 19:13
У Луцьку перекриють рух проспектом Президента Грушевського
Сьогодні, 19:05