У Ковелі шукають власника викраденого велосипеда. ФОТО





Про це повідомили на сторінці відділу поліції у Facebook.



Зазначають, що велотранспорт, можливо, перефарбований.



«Якщо ви знаєте, кому належить вказаний на фото велосипед, прохання повідомити за телефонами у Ковелі 61-6-45, 0952426775 або 102», – звертаються поліцейські.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Ковельського відділу поліції Волинської області розшукують власника викраденого велосипеда.Про це повідомили на сторінці відділу поліції у Facebook.Зазначають, що велотранспорт, можливо, перефарбований.«Якщо ви знаєте, кому належить вказаний на фото велосипед, прохання повідомити за телефонами у Ковелі 61-6-45, 0952426775 або 102», – звертаються поліцейські.

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