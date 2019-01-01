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Бізнес на квадратних метрах: як заробляти на нерухомості*

Бізнес на квадратних метрах: як заробляти на нерухомості*
Здача квартири в оренду – непогана ідея для бізнесу.

Бізнес на оренді нерухомості має свої тонкощі, розуміючи які можна вигідно та раціонально розвиватись у цій сфері.

Розглянемо плюси та мінуси.

Переваги:

Пасивний дохід: ти можеш відмовитися від нудної і повсякденної роботи і жити в своє задоволення, отримуючи дохід від здачі квартири в оренду, а можеш працювати в іншій сфері і теж отримувати дохід.

Інвестиції у нерухомість найменш ризиковані, ринкова вартість ваших метрів, звісно, якщо ви розумно їх обрали, завжди зростатиме.

Труднощі:

Так, звісно, разові інвестиції чималі: купити та облаштувати однокімнатну квартиру для здачі в оренду вартуватиме від 30 тис доларів.

Робити ремонт «не для себе», затрачаючи час та емоції теж не легко.
Але така ціна здійснення мрії – забезпечення пасивного доходу.

Чому інвестувати в житловий комплекс «Яровиця» надійно та вигідно

«Яровиця» знаходиться в центрі міста, а це, окрім зручності, – ще й неабияка економія пального та часу.

Пропозицій новобудов у центрі міста не багато та з часом все меншатиме.

Будинки енергоощадні, а за висновками експертів – це вже 30% економії при оплаті послуг, збудовані за високими стандартами будівництва з використанням якісних матеріалів та новітніх технологій.

У «Яровиці» – позитивний імідж, до того ж, розвинена інфраструктура – поруч.

Як показує досвід власників квартир, здати помешкання в житловому комплексі «Яровиця» легко, адже існує великий попит на сучасне житло в центрі. Здають однокімнатну квартиру в «Яровиці» за ціною від 300 доларів в місяць. Можна порахувати: орієнтовно за 8 років ви повернете інвестиції та матимете квартиру у центрі Луцька.




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Теги: Яровиця, квартира, купити
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