Бізнес на квадратних метрах: як заробляти на нерухомості*
Сьогодні, 14:29
Здача квартири в оренду – непогана ідея для бізнесу.
Бізнес на оренді нерухомості має свої тонкощі, розуміючи які можна вигідно та раціонально розвиватись у цій сфері.
Розглянемо плюси та мінуси.
Переваги:
Пасивний дохід: ти можеш відмовитися від нудної і повсякденної роботи і жити в своє задоволення, отримуючи дохід від здачі квартири в оренду, а можеш працювати в іншій сфері і теж отримувати дохід.
Інвестиції у нерухомість найменш ризиковані, ринкова вартість ваших метрів, звісно, якщо ви розумно їх обрали, завжди зростатиме.
Труднощі:
Так, звісно, разові інвестиції чималі: купити та облаштувати однокімнатну квартиру для здачі в оренду вартуватиме від 30 тис доларів.
Робити ремонт «не для себе», затрачаючи час та емоції теж не легко.
Але така ціна здійснення мрії – забезпечення пасивного доходу.
Чому інвестувати в житловий комплекс «Яровиця» надійно та вигідно
«Яровиця» знаходиться в центрі міста, а це, окрім зручності, – ще й неабияка економія пального та часу.
Пропозицій новобудов у центрі міста не багато та з часом все меншатиме.
Будинки енергоощадні, а за висновками експертів – це вже 30% економії при оплаті послуг, збудовані за високими стандартами будівництва з використанням якісних матеріалів та новітніх технологій.
У «Яровиці» – позитивний імідж, до того ж, розвинена інфраструктура – поруч.
Як показує досвід власників квартир, здати помешкання в житловому комплексі «Яровиця» легко, адже існує великий попит на сучасне житло в центрі. Здають однокімнатну квартиру в «Яровиці» за ціною від 300 доларів в місяць. Можна порахувати: орієнтовно за 8 років ви повернете інвестиції та матимете квартиру у центрі Луцька.
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Бізнес на оренді нерухомості має свої тонкощі, розуміючи які можна вигідно та раціонально розвиватись у цій сфері.
Розглянемо плюси та мінуси.
Переваги:
Пасивний дохід: ти можеш відмовитися від нудної і повсякденної роботи і жити в своє задоволення, отримуючи дохід від здачі квартири в оренду, а можеш працювати в іншій сфері і теж отримувати дохід.
Інвестиції у нерухомість найменш ризиковані, ринкова вартість ваших метрів, звісно, якщо ви розумно їх обрали, завжди зростатиме.
Труднощі:
Так, звісно, разові інвестиції чималі: купити та облаштувати однокімнатну квартиру для здачі в оренду вартуватиме від 30 тис доларів.
Робити ремонт «не для себе», затрачаючи час та емоції теж не легко.
Але така ціна здійснення мрії – забезпечення пасивного доходу.
Чому інвестувати в житловий комплекс «Яровиця» надійно та вигідно
«Яровиця» знаходиться в центрі міста, а це, окрім зручності, – ще й неабияка економія пального та часу.
Пропозицій новобудов у центрі міста не багато та з часом все меншатиме.
Будинки енергоощадні, а за висновками експертів – це вже 30% економії при оплаті послуг, збудовані за високими стандартами будівництва з використанням якісних матеріалів та новітніх технологій.
У «Яровиці» – позитивний імідж, до того ж, розвинена інфраструктура – поруч.
Як показує досвід власників квартир, здати помешкання в житловому комплексі «Яровиця» легко, адже існує великий попит на сучасне житло в центрі. Здають однокімнатну квартиру в «Яровиці» за ціною від 300 доларів в місяць. Можна порахувати: орієнтовно за 8 років ви повернете інвестиції та матимете квартиру у центрі Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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