На Волині в озері втопився хлопчик: деталі трагедії. ВІДЕО
Сьогодні, 13:28
В озері Пісочне втопився 7-річний хлопчик.
Деталі інциденту розповіли у сюжеті UA:Волинь.
Нагадаємо, трагедія трапилась 6 червня, в пообідню пору.
Хлопчик мав діагноз «Аутизм». Матір залишила його на певний час без нагляду. Тіло у воді виявили відпочивальники.
Завідувач оперативної диспетчерської обласного центру медичної допомоги Сергій Абрамов каже: медики швидкої констатували смерть дитини.
«О 13:49 поступило звернення у центральну оперативну диспетчерську із приводу утоплення дитини. Хлопчик 2012 року народження. По приїзді бригади встановлена асфіксія через утоплення в прісній воді і розпочаті реанімаційні заходи.
Усе робилося для того: непрямий масаж серця, штучна вентиляція легень... Під час реанімування була встановлена лоронгіальна маска, робилися ін'єкції адреналіну, але, на жаль, хлопчика не вдалося врятувати», – повідомив Сергій Абрамов.
«За цим фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 ККУ. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії», – розповів інспектор сектору комунікації ГУНП Олег Плазовський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Деталі інциденту розповіли у сюжеті UA:Волинь.
Нагадаємо, трагедія трапилась 6 червня, в пообідню пору.
Хлопчик мав діагноз «Аутизм». Матір залишила його на певний час без нагляду. Тіло у воді виявили відпочивальники.
Завідувач оперативної диспетчерської обласного центру медичної допомоги Сергій Абрамов каже: медики швидкої констатували смерть дитини.
«О 13:49 поступило звернення у центральну оперативну диспетчерську із приводу утоплення дитини. Хлопчик 2012 року народження. По приїзді бригади встановлена асфіксія через утоплення в прісній воді і розпочаті реанімаційні заходи.
Усе робилося для того: непрямий масаж серця, штучна вентиляція легень... Під час реанімування була встановлена лоронгіальна маска, робилися ін'єкції адреналіну, але, на жаль, хлопчика не вдалося врятувати», – повідомив Сергій Абрамов.
«За цим фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 ККУ. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії», – розповів інспектор сектору комунікації ГУНП Олег Плазовський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку затримали неадеквата, який чіплявся до людей
Сьогодні, 13:53
Під Луцьком зіткнулись Audi та Opel. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:31
На Волині в озері втопився хлопчик: деталі трагедії. ВІДЕО
Сьогодні, 13:28
«Фіолет» випустив новий кліп. ВІДЕО
Сьогодні, 13:13
Чим багатий новий головний патрульний Волині
Сьогодні, 13:01