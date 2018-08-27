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На Волині в озері втопився хлопчик: деталі трагедії. ВІДЕО

На Волині в озері втопився хлопчик: деталі трагедії. ВІДЕО
В озері Пісочне втопився 7-річний хлопчик.

Деталі інциденту розповіли у сюжеті UA:Волинь.

Нагадаємо, трагедія трапилась 6 червня, в пообідню пору.

Хлопчик мав діагноз «Аутизм». Матір залишила його на певний час без нагляду. Тіло у воді виявили відпочивальники.

Завідувач оперативної диспетчерської обласного центру медичної допомоги Сергій Абрамов каже: медики швидкої констатували смерть дитини.

«О 13:49 поступило звернення у центральну оперативну диспетчерську із приводу утоплення дитини. Хлопчик 2012 року народження. По приїзді бригади встановлена асфіксія через утоплення в прісній воді і розпочаті реанімаційні заходи.

Усе робилося для того: непрямий масаж серця, штучна вентиляція легень... Під час реанімування була встановлена лоронгіальна маска, робилися ін'єкції адреналіну, але, на жаль, хлопчика не вдалося врятувати», – повідомив Сергій Абрамов.

«За цим фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 ККУ. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії», – розповів інспектор сектору комунікації ГУНП Олег Плазовський.


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Теги: втопився, Волинь
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