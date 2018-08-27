На Волині в озері втопився хлопчик: деталі трагедії. ВІДЕО





Деталі інциденту розповіли у сюжеті



Нагадаємо, трагедія трапилась 6 червня, в пообідню пору.



Хлопчик мав діагноз «Аутизм». Матір залишила його на певний час без нагляду. Тіло у воді виявили відпочивальники.



Завідувач оперативної диспетчерської обласного центру медичної допомоги Сергій Абрамов каже: медики швидкої констатували смерть дитини.



«О 13:49 поступило звернення у центральну оперативну диспетчерську із приводу утоплення дитини. Хлопчик 2012 року народження. По приїзді бригади встановлена асфіксія через утоплення в прісній воді і розпочаті реанімаційні заходи.



Усе робилося для того: непрямий масаж серця, штучна вентиляція легень... Під час реанімування була встановлена лоронгіальна маска, робилися ін'єкції адреналіну, але, на жаль, хлопчика не вдалося врятувати», – повідомив Сергій Абрамов.



«За цим фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 ККУ. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії», – розповів інспектор сектору комунікації ГУНП Олег Плазовський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В озері Пісочне втопився 7-річний хлопчик.Деталі інциденту розповіли у сюжеті UA:Волинь Нагадаємо,Хлопчик мав діагноз «Аутизм». Матір залишила його на певний час без нагляду. Тіло у воді виявили відпочивальники.Завідувач оперативної диспетчерської обласного центру медичної допомогикаже: медики швидкої констатували смерть дитини.«О 13:49 поступило звернення у центральну оперативну диспетчерську із приводу утоплення дитини. Хлопчик 2012 року народження. По приїзді бригади встановлена асфіксія через утоплення в прісній воді і розпочаті реанімаційні заходи.Усе робилося для того: непрямий масаж серця, штучна вентиляція легень... Під час реанімування була встановлена лоронгіальна маска, робилися ін'єкції адреналіну, але, на жаль, хлопчика не вдалося врятувати», – повідомив Сергій Абрамов.«За цим фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 ККУ. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії», – розповів інспектор сектору комунікації ГУНП

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію