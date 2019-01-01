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У Луцьку затримали неадеквата, який чіплявся до людей

У Луцьку затримали неадеквата, який чіплявся до людей
Неадекватного чоловіка в стані сильного алкогольного сп’яніння виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на вулиці Кравчука учора, 6 червня.

Про це муніципали повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Чоловік поводив себе агресивно, нецензурно висловлювався, погрожував фізичною розправою інспекторам, чіплявся до жінок та дітей. На зауваження він не реагував.

Тож, побачивши, що ця особа може нести загрозу здоров’ю та життю громадян, інспектори викликали працівників патрульної поліції, які затримали агресивно налаштованого неадеквата.

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Теги: неадекват, муніципали, Луцьк
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Коментарі 1
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> інспектори викликали працівників патрульної поліції
Ну да, це ж не старушок ганяти, тут можна і схопити в рило. Ще раз доказали, що вони нічого не варті і нафіг місту потрібні.
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