У Луцьку затримали неадеквата, який чіплявся до людей





Про це муніципали повідомили на своїй сторінці у Facebook.



Чоловік поводив себе агресивно, нецензурно висловлювався, погрожував фізичною розправою інспекторам, чіплявся до жінок та дітей. На зауваження він не реагував.



Тож, побачивши, що ця особа може нести загрозу здоров’ю та життю громадян, інспектори викликали працівників патрульної поліції, які затримали агресивно налаштованого неадеквата.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неадекватного чоловіка в стані сильного алкогольного сп’яніння виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на вулиці Кравчука учора, 6 червня.Про це муніципали повідомили на своїй сторінці у Facebook.Чоловік поводив себе агресивно, нецензурно висловлювався, погрожував фізичною розправою інспекторам, чіплявся до жінок та дітей. На зауваження він не реагував.Тож, побачивши, що ця особа може нести загрозу здоров’ю та життю громадян, інспектори викликали працівників патрульної поліції, які затримали агресивно налаштованого неадеквата.

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