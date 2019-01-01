У селі під Луцьком чоловік обчистив церкву. ФОТО
Сьогодні, 14:36
Затримали чоловіка, який обікрав церкву у селі Княгининок.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У неділю, 2 червня, до поліції Волині звернувся настоятель храму у селі Княгининок Луцького району. Він повідомив, що зловмисник проник через вікно до приміщення церкви та викрав церковне приладдя і гроші. Сума завданих матеріальних збитків становить 11 тисяч гривень.
Оперативники Луцького районного відділення поліції встановили, що крадіжку скоїв 33-річний житель міста Кропивницький. Затримали його уже у Львові. Викрадені речі вилучили.
За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у кінці травня поліція затримала зловмисників, котрі викрали огорожу з кладовища у Горохівському районі.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У неділю, 2 червня, до поліції Волині звернувся настоятель храму у селі Княгининок Луцького району. Він повідомив, що зловмисник проник через вікно до приміщення церкви та викрав церковне приладдя і гроші. Сума завданих матеріальних збитків становить 11 тисяч гривень.
Оперативники Луцького районного відділення поліції встановили, що крадіжку скоїв 33-річний житель міста Кропивницький. Затримали його уже у Львові. Викрадені речі вилучили.
За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у кінці травня поліція затримала зловмисників, котрі викрали огорожу з кладовища у Горохівському районі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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