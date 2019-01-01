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У селі під Луцьком чоловік обчистив церкву. ФОТО

У селі під Луцьком чоловік обчистив церкву. ФОТО
Затримали чоловіка, який обікрав церкву у селі Княгининок.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У неділю, 2 червня, до поліції Волині звернувся настоятель храму у селі Княгининок Луцького району. Він повідомив, що зловмисник проник через вікно до приміщення церкви та викрав церковне приладдя і гроші. Сума завданих матеріальних збитків становить 11 тисяч гривень.

Оперативники Луцького районного відділення поліції встановили, що крадіжку скоїв 33-річний житель міста Кропивницький. Затримали його уже у Львові. Викрадені речі вилучили.

За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у кінці травня поліція затримала зловмисників, котрі викрали огорожу з кладовища у Горохівському районі.
У селі під Луцьком чоловік обчистив церкву. ФОТО

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Теги: крадіжка, Волинь
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