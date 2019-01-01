Владика Михаїл очолив престольний празник на Волині
Сьогодні, 15:10
У Горохові відбулась Божественна літургія, яку очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.
З нагоди престольного свята архієрей очолив Божественну літургію. Цього дня горохівчани відзначали також 779-ліття першої писемної згадки про місто.
У проповіді високопреосвященний наголосив на важливості перебування людини з Господом. Адже Він завжди опікується нами з самого народження. Проте ми через свою схильність до гріха часто отримуємо випробування і в цьому звинувачуємо Всевишнього.
«Чого звинувачуєш Бога, якщо ти зробив недобрі вчинки?» – риторично запитав митрополит Михаїл. Варто слідкувати за своїми діями. Навіть якщо тобі багато що доступно, це не означає, що все піде на користь. Керуючий єпархією побажав усім уподібнюватися до Господа у повсякденній праці над собою, аби поєднатися з Христом.
У Богослужінні зокрема взяли участь горохівський декан та настоятель храму протоієрей Андрій Сидор, інше духовенство, очільниця РДА Юлія Гринчук, голова міста Віктор Годик.
На завершення служби митрополит Михаїл відправив водоосвятний молебень у каплиці, що на території церкви, а також очолив хресний хід навколо неї.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.
З нагоди престольного свята архієрей очолив Божественну літургію. Цього дня горохівчани відзначали також 779-ліття першої писемної згадки про місто.
У проповіді високопреосвященний наголосив на важливості перебування людини з Господом. Адже Він завжди опікується нами з самого народження. Проте ми через свою схильність до гріха часто отримуємо випробування і в цьому звинувачуємо Всевишнього.
«Чого звинувачуєш Бога, якщо ти зробив недобрі вчинки?» – риторично запитав митрополит Михаїл. Варто слідкувати за своїми діями. Навіть якщо тобі багато що доступно, це не означає, що все піде на користь. Керуючий єпархією побажав усім уподібнюватися до Господа у повсякденній праці над собою, аби поєднатися з Христом.
У Богослужінні зокрема взяли участь горохівський декан та настоятель храму протоієрей Андрій Сидор, інше духовенство, очільниця РДА Юлія Гринчук, голова міста Віктор Годик.
На завершення служби митрополит Михаїл відправив водоосвятний молебень у каплиці, що на території церкви, а також очолив хресний хід навколо неї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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