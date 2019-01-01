Владика Михаїл очолив престольний празник на Волині

У Горохові відбулась Божественна літургія, яку очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.З нагоди престольного свята архієрей очолив Божественну літургію. Цього дня горохівчани відзначали також 779-ліття першої писемної згадки про місто.У проповіді високопреосвященний наголосив на важливості перебування людини з Господом. Адже Він завжди опікується нами з самого народження. Проте ми через свою схильність до гріха часто отримуємо випробування і в цьому звинувачуємо Всевишнього.«Чого звинувачуєш Бога, якщо ти зробив недобрі вчинки?» – риторично запитав митрополит Михаїл. Варто слідкувати за своїми діями. Навіть якщо тобі багато що доступно, це не означає, що все піде на користь. Керуючий єпархією побажав усім уподібнюватися до Господа у повсякденній праці над собою, аби поєднатися з Христом.У Богослужінні зокрема взяли участь горохівський декан та настоятель храму протоієрей, інше духовенство, очільниця РДА, голова містаНа завершення служби митрополит Михаїл відправив водоосвятний молебень у каплиці, що на території церкви, а також очолив хресний хід навколо неї.