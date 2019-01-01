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Владика Михаїл очолив престольний празник на Волині

Владика Михаїл очолив престольний празник на Волині
У Горохові відбулась Божественна літургія, яку очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.

З нагоди престольного свята архієрей очолив Божественну літургію. Цього дня горохівчани відзначали також 779-ліття першої писемної згадки про місто.

У проповіді високопреосвященний наголосив на важливості перебування людини з Господом. Адже Він завжди опікується нами з самого народження. Проте ми через свою схильність до гріха часто отримуємо випробування і в цьому звинувачуємо Всевишнього.

«Чого звинувачуєш Бога, якщо ти зробив недобрі вчинки?» – риторично запитав митрополит Михаїл. Варто слідкувати за своїми діями. Навіть якщо тобі багато що доступно, це не означає, що все піде на користь. Керуючий єпархією побажав усім уподібнюватися до Господа у повсякденній праці над собою, аби поєднатися з Христом.

У Богослужінні зокрема взяли участь горохівський декан та настоятель храму протоієрей Андрій Сидор, інше духовенство, очільниця РДА Юлія Гринчук, голова міста Віктор Годик.

На завершення служби митрополит Михаїл відправив водоосвятний молебень у каплиці, що на території церкви, а також очолив хресний хід навколо неї.

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Теги: храм, Горохів, Волинь
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