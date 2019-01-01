У Луцьку «на гарячому» спіймали продавця сурогату. ФОТО
Сьогодні, 15:33
У Луцьку виявили жінку, яка торгувала сурогатним алкоголем.
Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.
У будні та вихідні інспектори відділу ГШР департаменту муніципальної варти Луцька виявляють продавців сурогату. Вранці, за двадцять хвилин дев’ята, вони відпрацьовували приватний сектор міста, зокрема район Ковельської, Володимирської та прилеглих до них вулиць, де за словами багатьох жителів міста, певні особи з рук продають алкоголь сумнівної якості.
Провівши спостереження, муніципали виявили продавчиню сурогату. Жінка підготувала до реалізації пляшку наповнену прозорою рідиною з різким запахом спирту.
На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 3 ст 156 КУпАП, який передадуть на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
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Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.
У будні та вихідні інспектори відділу ГШР департаменту муніципальної варти Луцька виявляють продавців сурогату. Вранці, за двадцять хвилин дев’ята, вони відпрацьовували приватний сектор міста, зокрема район Ковельської, Володимирської та прилеглих до них вулиць, де за словами багатьох жителів міста, певні особи з рук продають алкоголь сумнівної якості.
Провівши спостереження, муніципали виявили продавчиню сурогату. Жінка підготувала до реалізації пляшку наповнену прозорою рідиною з різким запахом спирту.
На порушницю склали адміністративний протокол за ч. 3 ст 156 КУпАП, який передадуть на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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