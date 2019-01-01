У Ківерцях діти вийшли на протест через закриття музичної школи. ВІДЕО

Біля приміщення районної державної адміністрації відбулася акція протесту щодо закриття Ківерцівської музичної школи. Участь в акції взяли працівники музичної школи, діти – вихованці закладу, їх батьки, громадськість.Про це йдеться на сайті Ківерцівської РДА.В той час, коли під будівлею райдержадміністрації мітингували, керівник музичної школи разом із начальником відділу культури, туризму, молоді та спорту райдержадміністрації, обговорювали можливість дофінансування закладу із бюджету ОТГ з міським головою. Домовилися, що 10 червня 2019 року міському голові подадуть конкретні розрахунки потреб закладу та напрацюють можливі варіанти вирішення проблеми фінансування.З мітингувальниками спілкувалися голова районної державної адміністрації Валерій Ткачук та голова районної ради Олександр Гурський. Пояснивши ситуацію, що склалася, Валерій Ткачук наголосив, що мова про закриття Ківерцівської музичної школи не ведеться взагалі. Йдеться про передачу закладу на баланс Ківерцівської міської ОТГ та його подальше функціонування в нових умовах."Окремі громадяни, маніпулюють свідомістю батьків та вихованців музичної школи і організовують показові акції навіть не вникаючи в суть питання, - зазначив очільник району. – Переконаний, що 1 вересня Ківерцівська музична школа відкриє свої двері для талановитих юних ківерчан".За результатами діалогу утворили робочу групу, до складу якої увійшли працівники Ківерцівської музичної школи, батьки її вихованців, представники громадськості та влади. Робоча група збереться 10 червня на 11.00 годину у кабінеті голови райдержадміністрації для подальшого обговорення вирішення даного питання.Фото та відео з акції протесту на своїй сторінці у Facebook опублікувала