«Могут погибнуть люди»: опублікували листи про замінування об'єктів у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:31
Правоохоронці показали листи про замінування об'єктів у Луцьку, які приходили на пошту У ДСНС у Волинській області.
Тексти повідомлень продемонстрували в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд" на "12 каналі", – пише Конкурент.
Ексклюзивно для ток-шоу "Протилежний погляд" представники правоохоронних органів показали тексти повідомлень про замінування, які упродовж чотирьох днів надходили на електронну пошту управління ДСНС у Волинській області.
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Листи написані російською мовою. У тексті перелічуються "заміновані" об'єкти та їх адреси.
"Спешите! Через час бомбы взорвутся!!! Могут погибнуть люди!" – йдеться в повідомленнях.
Раніше повідомлялося, що електронні адреси, з яких повідомляли про замінування ряду об’єктів у Луцьку та інших містах, "живуть" 10-15 хвилин.
Нагадаємо, за 4 дні в місті Луцьку надійшло 14 повідомлень про замінування 80 об’єктів (31 травня – 10 об’єктів, 1 червня – 6 об’єктів, 2 червня – 15 об'єктів, 3 червня – 49 об’єктів).
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Тексти повідомлень продемонстрували в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд" на "12 каналі", – пише Конкурент.
Ексклюзивно для ток-шоу "Протилежний погляд" представники правоохоронних органів показали тексти повідомлень про замінування, які упродовж чотирьох днів надходили на електронну пошту управління ДСНС у Волинській області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Вибухотехніки з ніг валяться», - Козак про масові «замінування» у Луцьку
Листи написані російською мовою. У тексті перелічуються "заміновані" об'єкти та їх адреси.
"Спешите! Через час бомбы взорвутся!!! Могут погибнуть люди!" – йдеться в повідомленнях.
Раніше повідомлялося, що електронні адреси, з яких повідомляли про замінування ряду об’єктів у Луцьку та інших містах, "живуть" 10-15 хвилин.
Нагадаємо, за 4 дні в місті Луцьку надійшло 14 повідомлень про замінування 80 об’єктів (31 травня – 10 об’єктів, 1 червня – 6 об’єктів, 2 червня – 15 об'єктів, 3 червня – 49 об’єктів).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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