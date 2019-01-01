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«Могут погибнуть люди»: опублікували листи про замінування об'єктів у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО

«Могут погибнуть люди»: опублікували листи про замінування об'єктів у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
Правоохоронці показали листи про замінування об'єктів у Луцьку, які приходили на пошту У ДСНС у Волинській області.

Тексти повідомлень продемонстрували в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд" на "12 каналі", – пише Конкурент.

Ексклюзивно для ток-шоу "Протилежний погляд" представники правоохоронних органів показали тексти повідомлень про замінування, які упродовж чотирьох днів надходили на електронну пошту управління ДСНС у Волинській області.

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Листи написані російською мовою. У тексті перелічуються "заміновані" об'єкти та їх адреси.

"Спешите! Через час бомбы взорвутся!!! Могут погибнуть люди!" – йдеться в повідомленнях.

Раніше повідомлялося, що електронні адреси, з яких повідомляли про замінування ряду об’єктів у Луцьку та інших містах, "живуть" 10-15 хвилин.

Нагадаємо, за 4 дні в місті Луцьку надійшло 14 повідомлень про замінування 80 об’єктів (31 травня – 10 об’єктів, 1 червня – 6 об’єктів, 2 червня – 15 об'єктів, 3 червня – 49 об’єктів).

«Могут погибнуть люди»: опублікували листи про замінування об'єктів у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
«Могут погибнуть люди»: опублікували листи про замінування об'єктів у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: лист, замінування, Луцьк, поліція
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