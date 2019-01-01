На Волині призовник утік від представників військкомату. ФОТО
Сьогодні, 20:23
Житель села Кроватка, який ухиляється від служби в армії, утік від представників Рожищенського районного військового комісаріату.
Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському РВК.
«Сьогодні, під час оповіщення призовників у районі, житель села Кроватка Андрій С. втікав через поле від представників військового комісаріату, ухиляючись таким чином від призову», – йдеться у повідомленні.
На жаль, зловити хлопця не вдалося. Нині готують матеріали до притягнення його до кримінальної відповідальності за ухилення від призову на строкову військову службу.
До слова, нещодавно за такий же злочин суд присудив умовний термін жителю села Топільне Олександру Л.
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Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському РВК.
«Сьогодні, під час оповіщення призовників у районі, житель села Кроватка Андрій С. втікав через поле від представників військового комісаріату, ухиляючись таким чином від призову», – йдеться у повідомленні.
На жаль, зловити хлопця не вдалося. Нині готують матеріали до притягнення його до кримінальної відповідальності за ухилення від призову на строкову військову службу.
До слова, нещодавно за такий же злочин суд присудив умовний термін жителю села Топільне Олександру Л.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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