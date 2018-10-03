На Волині зіткнулися дві автівки і заблокували вулицю





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7-го червня, близько 16-ї години у Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода. На перехресті вулиць Ковельської та Сагайдачного зіткнулися дві автівки.



Унаслідок ДТП автомобілі частково перекрили виїзд з вулиці Сагайдачного. Обидві машини - на українській реєстрації.



Деталі - згодом.



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