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На Волині зіткнулися дві автівки і заблокували вулицю

На Волині зіткнулися дві автівки і заблокували вулицю
У Володимирі-Волинському зіткнулися дві автівки і заблокували вулицю Сагайдачного.

Про це пише БУГ.

7-го червня, близько 16-ї години у Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода. На перехресті вулиць Ковельської та Сагайдачного зіткнулися дві автівки.

Унаслідок ДТП автомобілі частково перекрили виїзд з вулиці Сагайдачного. Обидві машини - на українській реєстрації.

Деталі - згодом.
На Волині зіткнулися дві автівки і заблокували вулицю

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Теги: аварія, ДТП, Володимир-Волинський
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