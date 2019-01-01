На Волині водій влетів у паркан обійстя. ФОТО
Сьогодні, 17:18
У Любомлі автівка знесла стовп та шмат огорожі.
Аварія трапилась у місті в ніч з 6 на 7 червня, – пише Кордон.
Вночі неподалік перехрестя вулиць Прикордонників, Української Армії і Шевченка водій не впорався з керуванням і спершу переламав електроопору, а потім вивалив дві секції огорожі.
За неперевіреною інформацією, яку повідомили очевидці, водій, схоже, був напідпитку. Тим часом, у поліції стверджують, що автомобіліст і власники обійстя порозумілися, й винуватець погодився відшкодувати збитки.
Щодо електроопори, яка нині тримається на одних лише кабелях і становить небезпеку, то енергетики пообіцяли замінити її вже сьогодні.
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Аварія трапилась у місті в ніч з 6 на 7 червня, – пише Кордон.
Вночі неподалік перехрестя вулиць Прикордонників, Української Армії і Шевченка водій не впорався з керуванням і спершу переламав електроопору, а потім вивалив дві секції огорожі.
За неперевіреною інформацією, яку повідомили очевидці, водій, схоже, був напідпитку. Тим часом, у поліції стверджують, що автомобіліст і власники обійстя порозумілися, й винуватець погодився відшкодувати збитки.
Щодо електроопори, яка нині тримається на одних лише кабелях і становить небезпеку, то енергетики пообіцяли замінити її вже сьогодні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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