На Волині водій влетів у паркан обійстя. ФОТО





Аварія трапилась у місті в ніч з 6 на 7 червня, – пише



Вночі неподалік перехрестя вулиць Прикордонників, Української Армії і Шевченка водій не впорався з керуванням і спершу переламав електроопору, а потім вивалив дві секції огорожі.



За неперевіреною інформацією, яку повідомили очевидці, водій, схоже, був напідпитку. Тим часом, у поліції стверджують, що автомобіліст і власники обійстя порозумілися, й винуватець погодився відшкодувати збитки.



Щодо електроопори, яка нині тримається на одних лише кабелях і становить небезпеку, то енергетики пообіцяли замінити її вже сьогодні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі автівка знесла стовп та шмат огорожі.Аварія трапилась у місті в ніч з 6 на 7 червня, – пише Кордон Вночі неподалік перехрестя вулиць Прикордонників, Української Армії і Шевченка водій не впорався з керуванням і спершу переламав електроопору, а потім вивалив дві секції огорожі.За неперевіреною інформацією, яку повідомили очевидці, водій, схоже, був напідпитку. Тим часом, у поліції стверджують, що автомобіліст і власники обійстя порозумілися, й винуватець погодився відшкодувати збитки.Щодо електроопори, яка нині тримається на одних лише кабелях і становить небезпеку, то енергетики пообіцяли замінити її вже сьогодні.

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