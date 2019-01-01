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На Волині водій влетів у паркан обійстя. ФОТО

На Волині водій влетів у паркан обійстя. ФОТО
У Любомлі автівка знесла стовп та шмат огорожі.

Аварія трапилась у місті в ніч з 6 на 7 червня, – пише Кордон.

Вночі неподалік перехрестя вулиць Прикордонників, Української Армії і Шевченка водій не впорався з керуванням і спершу переламав електроопору, а потім вивалив дві секції огорожі.

За неперевіреною інформацією, яку повідомили очевидці, водій, схоже, був напідпитку. Тим часом, у поліції стверджують, що автомобіліст і власники обійстя порозумілися, й винуватець погодився відшкодувати збитки.

Щодо електроопори, яка нині тримається на одних лише кабелях і становить небезпеку, то енергетики пообіцяли замінити її вже сьогодні.

На Волині водій влетів у паркан обійстя. ФОТО
На Волині водій влетів у паркан обійстя. ФОТО
На Волині водій влетів у паркан обійстя. ФОТО
На Волині водій влетів у паркан обійстя. ФОТО
На Волині водій влетів у паркан обійстя. ФОТО

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Теги: ДТП, Волинь, аварія
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