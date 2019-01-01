Робота на літо: підприємства Волині шукають працівників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 17:44
Літо – це не лише час для відпочинку. Саме в цю пору багато студентів, які залишають свої навчальні заклади на канікули, шукають різні підробітки. Аби дати можливість студентам не лише заробити трохи грошей на особисті витрати, а й шанс отримати досвід роботи – фахівці служби зайнятості Волині започаткували проект «Робота на літо. Розпочни кар’єру під час навчання».
Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного центру зайнятості у Facebook.
Роботодавці краю зможуть отримати працівників і забезпечити повну потужність свого підприємства «у час пік». Влітку понад 150 працедавців у Волинській області шукають майже 300 працівників переважно у сферу обслуговування та громадського харчування.
Лише у Луцьку 42 підприємці шукають понад 100 працівників на сезонні роботи.
Нижче - детальніша інформація в інфографіці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного центру зайнятості у Facebook.
Роботодавці краю зможуть отримати працівників і забезпечити повну потужність свого підприємства «у час пік». Влітку понад 150 працедавців у Волинській області шукають майже 300 працівників переважно у сферу обслуговування та громадського харчування.
Лише у Луцьку 42 підприємці шукають понад 100 працівників на сезонні роботи.
Нижче - детальніша інформація в інфографіці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині невідомі скидають нутрощі корів. ФОТО 18+
Сьогодні, 18:00
На Львівщині блискавка вбила жінку
Сьогодні, 17:50
Робота на літо: підприємства Волині шукають працівників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 17:44
На Волині водій влетів у паркан обійстя. ФОТО
Сьогодні, 17:18