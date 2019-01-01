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Робота на літо: підприємства Волині шукають працівників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Робота на літо: підприємства Волині шукають працівників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Літо – це не лише час для відпочинку. Саме в цю пору багато студентів, які залишають свої навчальні заклади на канікули, шукають різні підробітки. Аби дати можливість студентам не лише заробити трохи грошей на особисті витрати, а й шанс отримати досвід роботи – фахівці служби зайнятості Волині започаткували проект «Робота на літо. Розпочни кар’єру під час навчання».

Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного центру зайнятості у Facebook.

Роботодавці краю зможуть отримати працівників і забезпечити повну потужність свого підприємства «у час пік». Влітку понад 150 працедавців у Волинській області шукають майже 300 працівників переважно у сферу обслуговування та громадського харчування.

Лише у Луцьку 42 підприємці шукають понад 100 працівників на сезонні роботи.

Нижче - детальніша інформація в інфографіці.

Робота на літо: підприємства Волині шукають працівників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Робота на літо: підприємства Волині шукають працівників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Робота на літо: підприємства Волині шукають працівників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Робота на літо: підприємства Волині шукають працівників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Робота на літо: підприємства Волині шукають працівників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Робота на літо: підприємства Волині шукають працівників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Робота на літо: підприємства Волині шукають працівників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Робота на літо: підприємства Волині шукають працівників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Робота на літо: підприємства Волині шукають працівників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Робота на літо: підприємства Волині шукають працівників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Робота на літо: підприємства Волині шукають працівників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Робота на літо: підприємства Волині шукають працівників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Робота на літо: підприємства Волині шукають працівників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Робота на літо: підприємства Волині шукають працівників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ




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Теги: вакансії, літо, Луцьк, Волинь, робота
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