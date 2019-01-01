На Львівщині блискавка вбила жінку
Сьогодні, 17:50
У місті Моршин від удару блискавки загинула жінка.
Трагедія трапилась 7 червня, близько 12:00, – повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.
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На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що внаслідок удару блискавки померла 55-річна місцева мешканка, яка перебувала на власній присадибній ділянці.
Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження та призначення експертизи.
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Трагедія трапилась 7 червня, близько 12:00, – повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Та хай би все зотліло, аби Юля була жива», – чоловік волинянки, яку вбила блискавка
На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що внаслідок удару блискавки померла 55-річна місцева мешканка, яка перебувала на власній присадибній ділянці.
Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження та призначення експертизи.
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