Консервація в подарунок і засипані тирсою калюжі: у Луцьку почався грандіозний концерт Олега Винника. ФОТО
Сьогодні, 20:55
На іподромі у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки почався грандіозний концерт популярного українського співака Олега Винника.
Виступ, який зібрав тисячі прихильників Винника, розпочався після 20 години 7 червня, хоча анонсували початок о 19:00. Концерт триває.
У Луцьк Винник приїхав представити концертну програму під назвою «Роксолана».
«Я дуже щасливий бути тут. Чесно кажучи, дуже переживав через погоду, приїхав сюди, а тут калюжі і здивувався, коли побачив, що хлопці їх засипають тирсою, то дуже їм вдячний. А ще кажуть, що там, де є Винник, то дощу немає», - сказав кумир до своїх прихильників на початку концерту.
До слова, фанатки вже з перших хвилин концерту обдарували Винника квітами. Більше того, на сцену передали навіть домашню консервацію та ще безліч подарунків.
На дійстві - люди абсолютно різних вікових категорій.
На балконах і у вікнах навколишніх багатоповерхівок - теж люди, що слухають і дивляться концерт.
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Виступ, який зібрав тисячі прихильників Винника, розпочався після 20 години 7 червня, хоча анонсували початок о 19:00. Концерт триває.
У Луцьк Винник приїхав представити концертну програму під назвою «Роксолана».
«Я дуже щасливий бути тут. Чесно кажучи, дуже переживав через погоду, приїхав сюди, а тут калюжі і здивувався, коли побачив, що хлопці їх засипають тирсою, то дуже їм вдячний. А ще кажуть, що там, де є Винник, то дощу немає», - сказав кумир до своїх прихильників на початку концерту.
До слова, фанатки вже з перших хвилин концерту обдарували Винника квітами. Більше того, на сцену передали навіть домашню консервацію та ще безліч подарунків.
На дійстві - люди абсолютно різних вікових категорій.
На балконах і у вікнах навколишніх багатоповерхівок - теж люди, що слухають і дивляться концерт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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