вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Консервація в подарунок і засипані тирсою калюжі: у Луцьку почався грандіозний концерт Олега Винника. ФОТО

Консервація в подарунок і засипані тирсою калюжі: у Луцьку почався грандіозний концерт Олега Винника. ФОТО
На іподромі у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки почався грандіозний концерт популярного українського співака Олега Винника.

Виступ, який зібрав тисячі прихильників Винника, розпочався після 20 години 7 червня, хоча анонсували початок о 19:00. Концерт триває.

У Луцьк Винник приїхав представити концертну програму під назвою «Роксолана».

«Я дуже щасливий бути тут. Чесно кажучи, дуже переживав через погоду, приїхав сюди, а тут калюжі і здивувався, коли побачив, що хлопці їх засипають тирсою, то дуже їм вдячний. А ще кажуть, що там, де є Винник, то дощу немає», - сказав кумир до своїх прихильників на початку концерту.

До слова, фанатки вже з перших хвилин концерту обдарували Винника квітами. Більше того, на сцену передали навіть домашню консервацію та ще безліч подарунків.

На дійстві - люди абсолютно різних вікових категорій.

На балконах і у вікнах навколишніх багатоповерхівок - теж люди, що слухають і дивляться концерт.

Консервація в подарунок і засипані тирсою калюжі: у Луцьку почався грандіозний концерт Олега Винника. ФОТО
Консервація в подарунок і засипані тирсою калюжі: у Луцьку почався грандіозний концерт Олега Винника. ФОТО
Консервація в подарунок і засипані тирсою калюжі: у Луцьку почався грандіозний концерт Олега Винника. ФОТО
Консервація в подарунок і засипані тирсою калюжі: у Луцьку почався грандіозний концерт Олега Винника. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олег Винник, концерт, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аматор-винахідник з Волині самотужки сконструював унікальне обладнання
Сьогодні, 21:19
Повідомили про замінування усіх аптек і супермаркетів Луцька
Сьогодні, 21:10
Консервація в подарунок і засипані тирсою калюжі: у Луцьку почався грандіозний концерт Олега Винника. ФОТО
Сьогодні, 20:55
На Волині призовник утік від представників військкомату. ФОТО
Сьогодні, 20:23
Якою буде погода у найближчі вихідні
Сьогодні, 20:18
Схожі новини
У Луцьку виступить Олег Винник У Луцьку виступить Олег Винник
08 березень, 12:25
Менше, ніж за місяць: у Луцьку відбудеться концерт гурту «Время и Стекло» Менше, ніж за місяць: у Луцьку відбудеться концерт гурту «Время и Стекло»
06 червень, 14:24
У Луцьку для Винника вже облаштовують сцену на іподромі. ФОТО У Луцьку для Винника вже облаштовують сцену на іподромі. ФОТО
06 червень, 09:25
Через тиждень у Луцьку виступить Олег Винник Через тиждень у Луцьку виступить Олег Винник
31 травень, 11:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зіткнулись дві вантажівки, маршрутка і легковик: на Рівненщині масштабна аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 21:31
 0
Аматор-винахідник з Волині самотужки сконструював унікальне обладнання
Сьогодні, 21:19
 0
Повідомили про замінування усіх аптек і супермаркетів Луцька
Сьогодні, 21:10
 0
Консервація в подарунок і засипані тирсою калюжі: у Луцьку почався грандіозний концерт Олега Винника. ФОТО
Сьогодні, 20:55
 0
На Волині призовник утік від представників військкомату. ФОТО
Сьогодні, 20:23
 0
Медіа
відео
1/8
﻿