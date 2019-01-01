Консервація в подарунок і засипані тирсою калюжі: у Луцьку почався грандіозний концерт Олега Винника. ФОТО

На іподромі у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки почався грандіозний концерт популярного українського співакаВиступ, який зібрав тисячі прихильників Винника, розпочався після 20 години 7 червня, хоча анонсували початок о 19:00. Концерт триває.У Луцьк Винник приїхав представити концертну програму під назвою «Роксолана».«Я дуже щасливий бути тут. Чесно кажучи, дуже переживав через погоду, приїхав сюди, а тут калюжі і здивувався, коли побачив, що хлопці їх засипають тирсою, то дуже їм вдячний. А ще кажуть, що там, де є Винник, то дощу немає», - сказав кумир до своїх прихильників на початку концерту.До слова, фанатки вже з перших хвилин концерту обдарували Винника квітами. Більше того, на сцену передали навіть домашню консервацію та ще безліч подарунків.На дійстві - люди абсолютно різних вікових категорій.На балконах і у вікнах навколишніх багатоповерхівок - теж люди, що слухають і дивляться концерт.