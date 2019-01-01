Зіткнулись дві вантажівки, маршрутка і легковик: на Рівненщині – масштабна аварія. ВІДЕО





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Поліцейські попередньо встановили, що близько 17-ї години внаслідок зіткнення двох вантажних автомобілів «КАМАЗ» та «Volvo», маршрутного мікроавтобуса сполученням «Рівне-Київ» і легковика «Opel», які рухалися у попутному напрямку, травмувався водій «КАМАЗу». Чоловіка доставили до лікарні.





У салоні легковика перебувала жінка з дитиною, а в маршрутці — 15 пасажирів. Ніхто з них не постраждав.





А вже о 17.23 орієнтовно за 100 метрів від місця попередньої ДТП на смузі зустрічного руху на регульованому пішохідному переході вантажівка зачепила причепом пішохода, якого доставили до медзакладу.



На місці події працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група. Рух на цій ділянці дороги був ускладнений.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дві автопригоди з різницею у півгодини сталися сьогодні, сьомого червня, у селі Бабин Гощанського району, що на Рівненщині.Про це повідомляє поліція Рівненської області.Поліцейські попередньо встановили, що близько 17-ї години внаслідок зіткнення двох вантажних автомобілів «КАМАЗ» та «Volvo», маршрутного мікроавтобуса сполученням «Рівне-Київ» і легковика «Opel», які рухалися у попутному напрямку, травмувався водій «КАМАЗу». Чоловіка доставили до лікарні.У салоні легковика перебувала жінка з дитиною, а в маршрутці — 15 пасажирів. Ніхто з них не постраждав.А вже о 17.23 орієнтовно за 100 метрів від місця попередньої ДТП на смузі зустрічного руху на регульованому пішохідному переході вантажівка зачепила причепом пішохода, якого доставили до медзакладу.На місці події працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група. Рух на цій ділянці дороги був ускладнений.

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