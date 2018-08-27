За право на пільговий проїзд волинські студенти звернуться до Конституційного суду





Про це йдеться у сюжеті



У Луцьку діють пільги на проїзд у тролейбусах для школярів та студентів – одна гривня при вартості квитка три гривні, - говорить про це начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міськради Володимир Степанов. Він каже, що пільги на маршрутні перевезення автобусами – врегульовані рішенням виконкому від 25 травня 2019 року.



«На території Луцька необхідно керуватися виключно документами, які видані міською радою, або Луцьким виконавчим комітетом. Що стосується пільгових перевезень, то вони 100% гарантуються при здійсненні перевезень тролейбусом: всі пільгові категорії, студенти вищих і середніх навчальних закладів і учні їздять по одній гривні. Що стосується перевезення пільговиків автобусами - учні шкіл їздять за 3 гривні, а пільга для студентів не передбачається», - каже Володимир Степанов.



З його слів, контактна мережа тролейбусів покриває територію Луцька на 80%, пільговий проїзд гарантується при наявності учнівського чи студентського квитка.



Голова студентської ради Волині Віталій Сніжко каже: «Пільгу у маршрутках передбачає постанова Кабміну від 5 квітня 1999 року №541. На це нам найчастіше відповідають, що пільговий проїзд забезпечено тролейбусами, на що в нас була відповідь, що в постанові немає обмежень. Тим більше, у Польщі весь громадський транспорт для студентів пільговий, вони їздять в половину вартості. Ми не розуміємо, чому в нас не так».



Розібратися у цьому питанні, каже голова студентської ради Волині Віталій Сніжко, проситимуть Конституційний суд України, куди готують звернення: «Зараз закінчений апеляційний процес, результати ще не знаю, він був у Львові. Я думаю, що рішення незадовільне й ми готуємо касацію та звернення у Конституційний суд, який би роз’яснив постанову Кабміну».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські студенти готують звернення до Конституційного суду з приводу пільг на проїзд у громадському транспорті Луцька.Про це йдеться у сюжеті Суспільного У Луцьку діють пільги на проїзд у тролейбусах для школярів та студентів – одна гривня при вартості квитка три гривні, - говорить про це начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міськради. Він каже, що пільги на маршрутні перевезення автобусами – врегульовані рішенням виконкому від 25 травня 2019 року.«На території Луцька необхідно керуватися виключно документами, які видані міською радою, або Луцьким виконавчим комітетом. Що стосується пільгових перевезень, то вони 100% гарантуються при здійсненні перевезень тролейбусом: всі пільгові категорії, студенти вищих і середніх навчальних закладів і учні їздять по одній гривні. Що стосується перевезення пільговиків автобусами - учні шкіл їздять за 3 гривні, а пільга для студентів не передбачається», - каже Володимир Степанов.З його слів, контактна мережа тролейбусів покриває територію Луцька на 80%, пільговий проїзд гарантується при наявності учнівського чи студентського квитка.Голова студентської ради Волинікаже: «Пільгу у маршрутках передбачає постанова Кабміну від 5 квітня 1999 року №541. На це нам найчастіше відповідають, що пільговий проїзд забезпечено тролейбусами, на що в нас була відповідь, що в постанові немає обмежень. Тим більше, у Польщі весь громадський транспорт для студентів пільговий, вони їздять в половину вартості. Ми не розуміємо, чому в нас не так».Розібратися у цьому питанні, каже голова студентської ради Волині Віталій Сніжко, проситимуть Конституційний суд України, куди готують звернення: «Зараз закінчений апеляційний процес, результати ще не знаю, він був у Львові. Я думаю, що рішення незадовільне й ми готуємо касацію та звернення у Конституційний суд, який би роз’яснив постанову Кабміну».

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