«Замінований» Луцьк: чи можна до Волиньради пронести вибухівку. ВІДЕО





Про те, чи реально туди пронести вибухівку, запитав головний редактор ІА "Конкурент" Андрій Лучик під час прямого ефіру ток-шоу "Протилежний погляд" на "12 каналі". Пише ІА



Перший заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик зазначив, що теоретично можливо все, проте практично це зробити не так просто.



"Я думаю, що в приміщенні обласної ради, яке використовують в тому числі структурні підрозділи і керівництво обласної державної адміністрації, є достатньо професійних охоронців, аби забезпечити, щоб навіть якщо десь якесь проникнення буде, щоб воно не спричинило якихось тяжких наслідків", – зазначив посадовець.



Окрім того, додав він, камери спостереження серйозно зупиняють злочинців.



Депутатка Луцької міської ради Юлія Вусенко зауважила, що їй як лучанці, хотілось би, аби рівень безпеки обласної ради прирівнювався до рівня безпеки будь-якого дитячого садочка або школи.



"Тому що безпека лучан не відрізняється в школі, університеті чи обласній раді. Не повинно бути підняття статусу якогось кабінету, а повинно бути питання безпеки всіх людей, які тут працюють і проживають", – сказала вона.



Депутат Луцької міської ради Павло Данильчук додав, що варто пам'ятати про небезпеку, адже російські спецслужби підривали навіть свої будинки в Москві.



"Ми маємо про це пам'ятати, це величезна небезпека. І ці можливі теракти завжди спрямовуються не так на адмінбудівлі, як на мирних жителів, щоб посіяти страх і паніку", – зазначив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку упродовж чотирьох днів "мінували" багато об'єктів – торгові центри, лікарні, храми, дитячі садки, житлові будинки, міськраду та інші. Проте жодного разу не було повідомлення про замінування будівлі Волинської обласної ради.Про те, чи реально туди пронести вибухівку, запитав головний редактор ІА "Конкурент"під час прямого ефіру ток-шоу "Протилежний погляд" на "12 каналі". Пише ІА "Конкурент" Перший заступник голови Волинської обласної радизазначив, що теоретично можливо все, проте практично це зробити не так просто."Я думаю, що в приміщенні обласної ради, яке використовують в тому числі структурні підрозділи і керівництво обласної державної адміністрації, є достатньо професійних охоронців, аби забезпечити, щоб навіть якщо десь якесь проникнення буде, щоб воно не спричинило якихось тяжких наслідків", – зазначив посадовець.Окрім того, додав він, камери спостереження серйозно зупиняють злочинців.Депутатка Луцької міської радизауважила, що їй як лучанці, хотілось би, аби рівень безпеки обласної ради прирівнювався до рівня безпеки будь-якого дитячого садочка або школи."Тому що безпека лучан не відрізняється в школі, університеті чи обласній раді. Не повинно бути підняття статусу якогось кабінету, а повинно бути питання безпеки всіх людей, які тут працюють і проживають", – сказала вона.Депутат Луцької міської радидодав, що варто пам'ятати про небезпеку, адже російські спецслужби підривали навіть свої будинки в Москві."Ми маємо про це пам'ятати, це величезна небезпека. І ці можливі теракти завжди спрямовуються не так на адмінбудівлі, як на мирних жителів, щоб посіяти страх і паніку", – зазначив він.

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