8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
8 червня відзначає день народження власний кореспондент телеканалу ICTV на Волині Катерина Курбанова (на фото).
Вітаємо їх, а також усіх, хто сьогодні відзначає день ангела – Георгіїв, Макарів, Іванів та Олен.
Бажаємо іменинникам здоров'я, радості від життя та наснаги для плідної праці.
У цей день 1926 року народився волинський письменник, лікар і педагог Леонід Гіттік. Він помер 2004 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вітаємо їх, а також усіх, хто сьогодні відзначає день ангела – Георгіїв, Макарів, Іванів та Олен.
Бажаємо іменинникам здоров'я, радості від життя та наснаги для плідної праці.
У цей день 1926 року народився волинський письменник, лікар і педагог Леонід Гіттік. Він помер 2004 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Україна розгромила Сербію у відборі на Євро-2020
Сьогодні, 00:22
8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На «замінованих» об'єктах у Луцьку вибухівки не знайшли
07 червень, 23:52
«ОгоРодина» - лучан кличуть висадити город у Луцькому зоопарку
07 червень, 23:29
«Замінований» Луцьк: чи можна до Волиньради пронести вибухівку. ВІДЕО
07 червень, 22:52