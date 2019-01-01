Вгамовувати дебоширів біля луцького супермаркету приїхало три екіпажі патрульних. ФОТО
Сьогодні, 02:35
Патрульна поліція затримала кількох, ймовірно, п‘яних чоловіків біля магазину "Сільпо", що на вулиці Кравчука у Луцьку.
Як повідомили ІА "Конкурент" очевидці, інцидент стався близько 23 години, у п'ятницю 7 червня.
Затримані пручалися, один із них намагався вдарити патрульного інспектора.
За словами свідків, на місце події прибули три машини патрульних.
Кількох порушників громадського порядку поліція забрала.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомили ІА "Конкурент" очевидці, інцидент стався близько 23 години, у п'ятницю 7 червня.
Затримані пручалися, один із них намагався вдарити патрульного інспектора.
За словами свідків, на місце події прибули три машини патрульних.
Кількох порушників громадського порядку поліція забрала.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучан кличуть читати книги просто неба
Сьогодні, 03:32
Вгамовувати дебоширів біля луцького супермаркету приїхало три екіпажі патрульних. ФОТО
Сьогодні, 02:35
У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО
Сьогодні, 01:16
Україна розгромила Сербію у відборі на Євро-2020
Сьогодні, 00:22
8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00