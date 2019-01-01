Вгамовувати дебоширів біля луцького супермаркету приїхало три екіпажі патрульних. ФОТО





Як повідомили



Затримані пручалися, один із них намагався вдарити патрульного інспектора.



За словами свідків, на місце події прибули три машини патрульних.



Кількох порушників громадського порядку поліція забрала.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патрульна поліція затримала кількох, ймовірно, п‘яних чоловіків біля магазину "Сільпо", що на вулиці Кравчука у Луцьку.Як повідомили ІА "Конкурент" очевидці, інцидент стався близько 23 години, у п'ятницю 7 червня.Затримані пручалися, один із них намагався вдарити патрульного інспектора.За словами свідків, на місце події прибули три машини патрульних.Кількох порушників громадського порядку поліція забрала.

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