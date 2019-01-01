вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вгамовувати дебоширів біля луцького супермаркету приїхало три екіпажі патрульних. ФОТО

Вгамовувати дебоширів біля луцького супермаркету приїхало три екіпажі патрульних. ФОТО
Патрульна поліція затримала кількох, ймовірно, п‘яних чоловіків біля магазину "Сільпо", що на вулиці Кравчука у Луцьку.

Як повідомили ІА "Конкурент" очевидці, інцидент стався близько 23 години, у п'ятницю 7 червня.

Затримані пручалися, один із них намагався вдарити патрульного інспектора.

За словами свідків, на місце події прибули три машини патрульних.

Кількох порушників громадського порядку поліція забрала.

Вгамовувати дебоширів біля луцького супермаркету приїхало три екіпажі патрульних. ФОТО

Вгамовувати дебоширів біля луцького супермаркету приїхало три екіпажі патрульних. ФОТО

Вгамовувати дебоширів біля луцького супермаркету приїхало три екіпажі патрульних. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бійка, Сільпо, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан кличуть читати книги просто неба
Сьогодні, 03:32
Вгамовувати дебоширів біля луцького супермаркету приїхало три екіпажі патрульних. ФОТО
Сьогодні, 02:35
У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО
Сьогодні, 01:16
Україна розгромила Сербію у відборі на Євро-2020
Сьогодні, 00:22
8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Після сутички у барі помер молодий поліцейський: розшукують нападника Після сутички у барі помер молодий поліцейський: розшукують нападника
28 березень, 10:55
Вбив і ліг спати: у Києві водій маршрутки побив до смерті колегу. ФОТО. ВІДЕО Вбив і ліг спати: у Києві водій маршрутки побив до смерті колегу. ФОТО. ВІДЕО
25 січень, 03:19
Волинянин, який «бикував» до патрульних та бився, може загриміти в тюрму Волинянин, який «бикував» до патрульних та бився, може загриміти в тюрму
03 січень, 15:31
У Ковелі скрутили чоловіка, який побив патрульних. ФОТО. ВІДЕО У Ковелі скрутили чоловіка, який побив патрульних. ФОТО. ВІДЕО
03 січень, 15:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучан кличуть читати книги просто неба
Сьогодні, 03:32
 0
Вгамовувати дебоширів біля луцького супермаркету приїхало три екіпажі патрульних. ФОТО
Сьогодні, 02:35
 0
У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО
Сьогодні, 01:16
 0
Україна розгромила Сербію у відборі на Євро-2020
Сьогодні, 00:22
 0
8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿