Україна розгромила Сербію у відборі на Євро-2020





Українці перемогли з рахунком 5:0, - про це пише



Неймовірний дубль виконав нападник української збірної Віктор Циганков. Перший м'яч українець забив на 26-й хвилині з передачі Олександра Караваєва.



Другий гол українці забили вже на 28-й хвилині після вдалої атаки.



Воротар сербів Марко Дмитрович обидва рази нічого не зміг протиставити потужним ударам українця.



Третій гол на 46-й хвилині забив у дальній кут воріт Євген Коноплянка, для якого це був 20-й гол за збірну, але не останній його гол у поєдинку.





Наступним на 57-й хвилині відзначився форвард Роман Яремчук після поперечної передачі Олександра Караваєва.



Свій успіх Коноплянка повторив на 74-й хвилині після вдалої контратаки українців. Цей гол став завершальним у матчі.



Після п'ятого голу українців стадіон почав аплодувати та скандувати ім'я тренера збірної Андрія Шевченка, той у відповідь посміхнувся трибунам.



Серби мали гарний шанс забити гол на 89-й хвилині матчу, але Алаксандар Дмітровіч пробив головою вище воріт.





Це вже шостий матч двох збірних за останні 20 років й жодного разу сербам не вдалося уникнути поразки.



За останні 20 років українці завжди вигравали у сербів.

Матч пройшов на українському стадіоні "Арена Львів", а усі квитки на нього розкупили ще напередодні.



На поєдинку не були присутні сербські вболівальники, квитки яких віддали учасникам АТО та їхнім родинам.



Збірна України після двох турів лідирує у групі B.



Українська команда під керівництвом Андрія Шевченка за результатами трьох матчів набрала сім очок.



До нічиєї з Португалією та перемоги над Люксембургом додалася тепер і сьогоднішня перемога над Сербією.





У Сербії залишилося одне очко, проте їхня збірна зіграла лише два поєдинки, перед цим вона зіграла в нічию проти команди Португалії.

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