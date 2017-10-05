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Україна розгромила Сербію у відборі на Євро-2020

Україна розгромила Сербію у відборі на Євро-2020
Збірна України з футболу розгромно перемогла збірну Сербії у матчі 3-го туру відбору на Чемпіонат Європи 2020 року.

Українці перемогли з рахунком 5:0, - про це пише ВВС Україна.

Неймовірний дубль виконав нападник української збірної Віктор Циганков. Перший м'яч українець забив на 26-й хвилині з передачі Олександра Караваєва.

Другий гол українці забили вже на 28-й хвилині після вдалої атаки.

Воротар сербів Марко Дмитрович обидва рази нічого не зміг протиставити потужним ударам українця.

Третій гол на 46-й хвилині забив у дальній кут воріт Євген Коноплянка, для якого це був 20-й гол за збірну, але не останній його гол у поєдинку.

Україна розгромила Сербію у відборі на Євро-2020

Наступним на 57-й хвилині відзначився форвард Роман Яремчук після поперечної передачі Олександра Караваєва.

Свій успіх Коноплянка повторив на 74-й хвилині після вдалої контратаки українців. Цей гол став завершальним у матчі.

Після п'ятого голу українців стадіон почав аплодувати та скандувати ім'я тренера збірної Андрія Шевченка, той у відповідь посміхнувся трибунам.

Серби мали гарний шанс забити гол на 89-й хвилині матчу, але Алаксандар Дмітровіч пробив головою вище воріт.

Україна розгромила Сербію у відборі на Євро-2020

Це вже шостий матч двох збірних за останні 20 років й жодного разу сербам не вдалося уникнути поразки.

За останні 20 років українці завжди вигравали у сербів.
Матч пройшов на українському стадіоні "Арена Львів", а усі квитки на нього розкупили ще напередодні.

На поєдинку не були присутні сербські вболівальники, квитки яких віддали учасникам АТО та їхнім родинам.

Збірна України після двох турів лідирує у групі B.

Українська команда під керівництвом Андрія Шевченка за результатами трьох матчів набрала сім очок.

До нічиєї з Португалією та перемоги над Люксембургом додалася тепер і сьогоднішня перемога над Сербією.

Україна розгромила Сербію у відборі на Євро-2020

У Сербії залишилося одне очко, проте їхня збірна зіграла лише два поєдинки, перед цим вона зіграла в нічию проти команди Португалії.

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Теги: футбол, Євро 2020, матч, перемога, Сербія, Україна
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