У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО





Інтернет-виданню



Про ситуацію, яка сталася, мешканка будинку Богдана Сорока написала у facebook-спільноті "Нововолинськ Інфо". Дівчина повідомила, що поверталася додому з дитячим візочком.





Журналістам БУГу розповіли, що з проблемою прогнилої підлоги зверталися кілька років тому, навіть не пам’ятають точно коли. Результату не було, люди самі купили дошки та накрили підлогу. За роки вона “віджила своє” і добре, що не дійшло до біди. Яма в під’їзді глибиною близько 2-х метрів.







Про провалля та необхідність негайного ремонту повідомили управляючу компанію, яка обслуговує будинок. Людям сказали, що аварійної бригади немає і щось зробити можуть лише з понеділка та порадили покласти старі двері.



Мешканці під’їзду вирішили не чекати та самостійно взялися за роботу.



Детальніше – у відео.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 7-го червня, в першому під’їзді будинку на бульварі Шевченка, 27 провалилася підлога. Управляюча компанія повідомила мешканцям, що аварійну ситуацію усунуть не раніше понеділка.Інтернет-виданню «БУГ» жителі розповіли, що купили дошки, цемент і будуть самостійно ремонтувати підлогу.Про ситуацію, яка сталася, мешканка будинкунаписала у facebook-спільноті "Нововолинськ Інфо". Дівчина повідомила, що поверталася додому з дитячим візочком.Журналістам БУГу розповіли, що з проблемою прогнилої підлоги зверталися кілька років тому, навіть не пам’ятають точно коли. Результату не було, люди самі купили дошки та накрили підлогу. За роки вона “віджила своє” і добре, що не дійшло до біди. Яма в під’їзді глибиною близько 2-х метрів.Про провалля та необхідність негайного ремонту повідомили управляючу компанію, яка обслуговує будинок. Людям сказали, що аварійної бригади немає і щось зробити можуть лише з понеділка та порадили покласти старі двері.Мешканці під’їзду вирішили не чекати та самостійно взялися за роботу.Детальніше – у відео.

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