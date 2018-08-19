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У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО

У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО
У п’ятницю, 7-го червня, в першому під’їзді будинку на бульварі Шевченка, 27 провалилася підлога. Управляюча компанія повідомила мешканцям, що аварійну ситуацію усунуть не раніше понеділка.

Інтернет-виданню «БУГ» жителі розповіли, що купили дошки, цемент і будуть самостійно ремонтувати підлогу.

Про ситуацію, яка сталася, мешканка будинку Богдана Сорока написала у facebook-спільноті "Нововолинськ Інфо". Дівчина повідомила, що поверталася додому з дитячим візочком.

У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО

Журналістам БУГу розповіли, що з проблемою прогнилої підлоги зверталися кілька років тому, навіть не пам’ятають точно коли. Результату не було, люди самі купили дошки та накрили підлогу. За роки вона “віджила своє” і добре, що не дійшло до біди. Яма в під’їзді глибиною близько 2-х метрів.

У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО

У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО

Про провалля та необхідність негайного ремонту повідомили управляючу компанію, яка обслуговує будинок. Людям сказали, що аварійної бригади немає і щось зробити можуть лише з понеділка та порадили покласти старі двері.

Мешканці під’їзду вирішили не чекати та самостійно взялися за роботу.

Детальніше – у відео.



У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО
У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО
У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО
У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО
У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО
У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО
У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО
У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО
У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО

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Теги: Нововолинськ, під'їзд, підлога, яма
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