У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО
Сьогодні, 01:16
У п’ятницю, 7-го червня, в першому під’їзді будинку на бульварі Шевченка, 27 провалилася підлога. Управляюча компанія повідомила мешканцям, що аварійну ситуацію усунуть не раніше понеділка.
Інтернет-виданню «БУГ» жителі розповіли, що купили дошки, цемент і будуть самостійно ремонтувати підлогу.
Про ситуацію, яка сталася, мешканка будинку Богдана Сорока написала у facebook-спільноті "Нововолинськ Інфо". Дівчина повідомила, що поверталася додому з дитячим візочком.
Журналістам БУГу розповіли, що з проблемою прогнилої підлоги зверталися кілька років тому, навіть не пам’ятають точно коли. Результату не було, люди самі купили дошки та накрили підлогу. За роки вона “віджила своє” і добре, що не дійшло до біди. Яма в під’їзді глибиною близько 2-х метрів.
Про провалля та необхідність негайного ремонту повідомили управляючу компанію, яка обслуговує будинок. Людям сказали, що аварійної бригади немає і щось зробити можуть лише з понеділка та порадили покласти старі двері.
Мешканці під’їзду вирішили не чекати та самостійно взялися за роботу.
Детальніше – у відео.
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Інтернет-виданню «БУГ» жителі розповіли, що купили дошки, цемент і будуть самостійно ремонтувати підлогу.
Про ситуацію, яка сталася, мешканка будинку Богдана Сорока написала у facebook-спільноті "Нововолинськ Інфо". Дівчина повідомила, що поверталася додому з дитячим візочком.
Журналістам БУГу розповіли, що з проблемою прогнилої підлоги зверталися кілька років тому, навіть не пам’ятають точно коли. Результату не було, люди самі купили дошки та накрили підлогу. За роки вона “віджила своє” і добре, що не дійшло до біди. Яма в під’їзді глибиною близько 2-х метрів.
Про провалля та необхідність негайного ремонту повідомили управляючу компанію, яка обслуговує будинок. Людям сказали, що аварійної бригади немає і щось зробити можуть лише з понеділка та порадили покласти старі двері.
Мешканці під’їзду вирішили не чекати та самостійно взялися за роботу.
Детальніше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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