До Винника – навіть на милицях. ФОТОРЕПОРТАЖ із грандіозного концерту у Луцьку

Олег Винник.



На міському іподромі у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, у п’ятницю, 7 червня, знаменитий поп-виконавець представляв свою нову концертну програму «Роксолана» – збірний альбом відомих хітів і зовсім «свіженьких» треків. Між іншим, головна пісня турне «Роксолана», написана ще у 2005 році і знайома шанувальникам творчості Винника, прозвучала в раніше невідомій інтерпретації.



Квитки на концерт співака почали продавати ще за довго до події. Охочих потрапити «до полону» вокального фаворита головних хіт-парадів країни виявилося чимало, йшли люди різного віку і статі, більше того, приїхало декілька візочників, а хтось мав настільки сильне бажання попідспівувати Виннику, що навіть на милицях шкутильгав ближче до сцени. Потік людей був надзвичайно великим, а прохід до іподрому практично не звільнявся, більше того, балкони сусідніх офісних центрів та будинків також були вщент "забитими" охочими послухати співака.







Початок концерту анонсували на 20 годину, однак стартував він трохи пізніше. Доки люди чекали на вихід свого кумира, то мали змогу випити кави, пива, поласувати десертом чи поїсти смачних хот-догів із торговельних наметів, які сконструювали на території іподрому. Продавали там не тільки їжу, але й у окремій локації – сувенірну атрибутику Vinnik-team: футболки, чашки або ж гумові чоботи із символікою співака, які у такій болотистій місцевості були б дуже доречними.







Волонтери, які прийшли на іподром ще з самого ранку, аби допомогти у організації, казали, що підійти до сцени було нереально: «Суцільне болото». Про це згадав і сам Олег Винник на початку свого концерту: «Я дуже щасливий бути тут. Чесно кажучи, дуже переживав через погоду, приїхав сюди, а тут калюжі і здивувався, коли побачив, що хлопці їх засипають тирсою, то дуже їм вдячний», – сказав кумир до своїх прихильників і додав, що: «Там, де є Винник, то дощу немає», – і справді, погода не зіпсувалася і подарувала кожній «вовчиці» можливість насолодитися улюбленими піснями у живому виконанні співака, а тирса у болоті таки не підвела.







І ось, після 20 години з’являється Він… Натовп починає пищати, плескати і відразу



Першою піснею, яку виконав Олег Винник, стала композиція «Я не устану», знайома багатьом фанатам і шанувальникам, але приспів підспівували усі. Варто зазначити, що звук на стадіоні був неймовірним.







Співак вийшов одягнений у класичні брюки, білу сорочку та піджак, який він невдовзі зняв, у другій половині концерту переодягнувся у фіолетову футболку зі своїм логотипом. На сцені пролунали усі найвідоміші хіти Олега Винника: «Невеста», «Вовчиця», «Ніно», «Хочу на берег океана», «Возьми меня в свой плен», «Ты в курсе», «Наталя Наталі» та багато інших. Деякі з пісень Олегу Анатолійовичу довелося співати двічі, а то й тричі, зокрема свою «Вовчицю». Цю пісню сміливо можна назвати найулюбленішою серед фанатів Винника.







Його не хотіли відпускати зі сцени і раз за разом скандували «на біс», коли він врешті пішов, то люди ще довго не хотіли розходитися і чекали на свого кумира біля огорожі у надії, що той вийде і дасть автограф чи буде можливість зробити фото, однак співак був надто змучений після свого двогодинного концерту.



Люди йшли на емоціях і з запалом, продовжували переспівувати улюблені пісні. Багато хто казав, що, якщо він приїде іще, то обов'язково прийдуть знову. «До нових зустрічей», – обіцяв під кінець концерту Винник, то ж чекатимемо.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Подія, яку не могла пропустити жодна «вовчиця», яка себе поважає, до Луцька приїхав виконавець культових хітів –На міському іподромі у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, у п’ятницю, 7 червня, знаменитий поп-виконавець представляв свою нову концертну програму «Роксолана» – збірний альбом відомих хітів і зовсім «свіженьких» треків. Між іншим, головна пісня турне «Роксолана», написана ще у 2005 році і знайома шанувальникам творчості Винника, прозвучала в раніше невідомій інтерпретації.Квитки на концерт співака почали продавати ще за довго до події. Охочих потрапити «до полону» вокального фаворита головних хіт-парадів країни виявилося чимало, йшли люди різного віку і статі, більше того, приїхало декілька візочників, а хтось мав настільки сильне бажання попідспівувати Виннику, що навіть на милицях шкутильгав ближче до сцени. Потік людей був надзвичайно великим, а прохід до іподрому практично не звільнявся, більше того, балкони сусідніх офісних центрів та будинків також були вщент "забитими" охочими послухати співака.Початок концерту анонсували на 20 годину, однак стартував він трохи пізніше. Доки люди чекали на вихід свого кумира, то мали змогу випити кави, пива, поласувати десертом чи поїсти смачних хот-догів із торговельних наметів, які сконструювали на території іподрому. Продавали там не тільки їжу, але й у окремій локації – сувенірну атрибутику Vinnik-team: футболки, чашки або ж гумові чоботи із символікою співака, які у такій болотистій місцевості були б дуже доречними.Волонтери, які прийшли на іподром ще з самого ранку, аби допомогти у організації, казали, що підійти до сцени було нереально: «Суцільне болото». Про це згадав і сам Олег Винник на початку свого концерту: «Я дуже щасливий бути тут. Чесно кажучи, дуже переживав через погоду, приїхав сюди, а тут калюжі і здивувався, коли побачив, що хлопці їх засипають тирсою, то дуже їм вдячний», – сказав кумир до своїх прихильників і додав, що: «Там, де є Винник, то дощу немає», – і справді, погода не зіпсувалася і подарувала кожній «вовчиці» можливість насолодитися улюбленими піснями у живому виконанні співака, а тирса у болоті таки не підвела.І ось, після 20 години з’являється Він… Натовп починає пищати, плескати і відразу передавати на сцену подарунки для виконавця , хоча це зробити було дуже складно, охорона вживала максимальних заходів безпеки. До слова, під кінець концерту за кількістю квітів він сміливо міг позмагатися із Софією Ротару.Першою піснею, яку виконав Олег Винник, стала композиція «Я не устану», знайома багатьом фанатам і шанувальникам, але приспів підспівували усі. Варто зазначити, що звук на стадіоні був неймовірним.Співак вийшов одягнений у класичні брюки, білу сорочку та піджак, який він невдовзі зняв, у другій половині концерту переодягнувся у фіолетову футболку зі своїм логотипом. На сцені пролунали усі найвідоміші хіти Олега Винника: «Невеста», «Вовчиця», «Ніно», «Хочу на берег океана», «Возьми меня в свой плен», «Ты в курсе», «Наталя Наталі» та багато інших. Деякі з пісень Олегу Анатолійовичу довелося співати двічі, а то й тричі, зокрема свою «Вовчицю». Цю пісню сміливо можна назвати найулюбленішою серед фанатів Винника.Його не хотіли відпускати зі сцени і раз за разом скандували «на біс», коли він врешті пішов, то люди ще довго не хотіли розходитися і чекали на свого кумира біля огорожі у надії, що той вийде і дасть автограф чи буде можливість зробити фото, однак співак був надто змучений після свого двогодинного концерту.Люди йшли на емоціях і з запалом, продовжували переспівувати улюблені пісні. Багато хто казав, що, якщо він приїде іще, то обов'язково прийдуть знову. «До нових зустрічей», – обіцяв під кінець концерту Винник, то ж чекатимемо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію