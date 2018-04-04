У Луцьку коштів на боротьбу з комарами не передбачено





Про це у коментарі власкору Оксана Тарабанюк.



Посадовець відзначила, що цього року є багато скарг лучан на велику кількість комарів. Така ситуація зумовлена погодніми умовами весни, зокрема холодним і дощовим початком травня і загалом значною кількістю опадів.



«Ми зверталися з приводу обробки частини території від комарів. Виявили, що від кліщів і від комарів можна використовувати ідентичні речовини. Спілкувалися з директором КП «Профілактична дезінфекція» Тарасом Столярчуком. Вартість обробки 1 сотки парку становить 450 гривень. Звісно, ми не можемо дозволити собі обробити всю територію. Але частину – так. Судячи з опитувань, лучани найбільше скаржаться на велику кількість комарів саме у Центральному парку. Ми готові вжити заходи. Чекаємо фінансування від міської ради, адже у бюджеті гроші на такі цілі не були передбачені» - розповіла Оксана Тарабанюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кошти на боротьбу з комарами у міському бюджеті Луцька наразі не передбачені.Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» заявила начальник відділу екології Луцької міськрадиПосадовець відзначила, що цього року є багато скарг лучан на велику кількість комарів. Така ситуація зумовлена погодніми умовами весни, зокрема холодним і дощовим початком травня і загалом значною кількістю опадів.«Ми зверталися з приводу обробки частини території від комарів. Виявили, що від кліщів і від комарів можна використовувати ідентичні речовини. Спілкувалися з директором КП «Профілактична дезінфекція» Тарасом Столярчуком. Вартість обробки 1 сотки парку становить 450 гривень. Звісно, ми не можемо дозволити собі обробити всю територію. Але частину – так. Судячи з опитувань, лучани найбільше скаржаться на велику кількість комарів саме у Центральному парку. Ми готові вжити заходи. Чекаємо фінансування від міської ради, адже у бюджеті гроші на такі цілі не були передбачені» - розповіла Оксана Тарабанюк.

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