У Луцьку коштів на боротьбу з комарами не передбачено
Сьогодні, 05:19
Кошти на боротьбу з комарами у міському бюджеті Луцька наразі не передбачені.
Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» заявила начальник відділу екології Луцької міськради Оксана Тарабанюк.
Посадовець відзначила, що цього року є багато скарг лучан на велику кількість комарів. Така ситуація зумовлена погодніми умовами весни, зокрема холодним і дощовим початком травня і загалом значною кількістю опадів.
«Ми зверталися з приводу обробки частини території від комарів. Виявили, що від кліщів і від комарів можна використовувати ідентичні речовини. Спілкувалися з директором КП «Профілактична дезінфекція» Тарасом Столярчуком. Вартість обробки 1 сотки парку становить 450 гривень. Звісно, ми не можемо дозволити собі обробити всю територію. Але частину – так. Судячи з опитувань, лучани найбільше скаржаться на велику кількість комарів саме у Центральному парку. Ми готові вжити заходи. Чекаємо фінансування від міської ради, адже у бюджеті гроші на такі цілі не були передбачені» - розповіла Оксана Тарабанюк.
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Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» заявила начальник відділу екології Луцької міськради Оксана Тарабанюк.
Посадовець відзначила, що цього року є багато скарг лучан на велику кількість комарів. Така ситуація зумовлена погодніми умовами весни, зокрема холодним і дощовим початком травня і загалом значною кількістю опадів.
«Ми зверталися з приводу обробки частини території від комарів. Виявили, що від кліщів і від комарів можна використовувати ідентичні речовини. Спілкувалися з директором КП «Профілактична дезінфекція» Тарасом Столярчуком. Вартість обробки 1 сотки парку становить 450 гривень. Звісно, ми не можемо дозволити собі обробити всю територію. Але частину – так. Судячи з опитувань, лучани найбільше скаржаться на велику кількість комарів саме у Центральному парку. Ми готові вжити заходи. Чекаємо фінансування від міської ради, адже у бюджеті гроші на такі цілі не були передбачені» - розповіла Оксана Тарабанюк.
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