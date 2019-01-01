Лучан кличуть читати книги просто неба
Сьогодні, 03:32
У читальних залах під відкритим небом дорослі та діти можуть ознайомитися з новинками літератури, почитати книги та журнали, пограти в інтелектуальні ігри, цікаво та змістовно провести час на свіжому повітрі.
Про це інформують на сайті Луцької міської ради.
У бібліотеках №2, 5, 9, 10, 11 для дітей успішно реалізовується проект «Літні читальні зали», що передбачає створення простору для дозвілля, відпочинку та спілкування користувачів.
Літні читальні зали будуть працювати впродовж літа.
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Про це інформують на сайті Луцької міської ради.
У бібліотеках №2, 5, 9, 10, 11 для дітей успішно реалізовується проект «Літні читальні зали», що передбачає створення простору для дозвілля, відпочинку та спілкування користувачів.
Літні читальні зали будуть працювати впродовж літа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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