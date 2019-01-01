Телеведучий з Луцька номінований на премію за кращий дубляж

Микола Сирокваш номінований на «Народну премію за кращий дубляж»: його висунули на нагороду за його дубляж персонажа Дейва Годіна в біографічному фільмі про Елтона Джона «Рокетмен», який нещодавно вийшов на великі екрани.



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Микола Сирокваш – лучанин, який не просто успішно підкорив Київ, а й зробив його своєю другою домівкою. Зараз він працює ведучим ранкової програми «112 хвилин» на столичному телеканалі. Нагадаємо, раніше голосом волинянина



Лауреата премії визначають глядачі, які голосують за дубляж, що їм сподобався. Голосування проходить у холі кінотеатру мережі «Сінема Сіті», де встановлено сім прозорих тубусів. На кожному з них значиться ім'я персонажа з фільму і українського актора, який його озвучив в українському дубляжі. Тож кожен бажаючий може віддати свій голос за того чи іншого артиста, кинувши в один із тубусів свій поп-корн. Перемагає той артист, в чиєму тубусі виявилося більше поп-корну. Результати голосування оголошуються кожен четвер на фейсбук-сторінці кінотеатру.



Мета цієї премії – популяризувати українських акторів дубляжу і оцінити їх роботу зі створення кращого образу героя на екрані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинномінований на «Народну премію за кращий дубляж»: його висунули на нагороду за його дубляж персонажа Дейва Годіна в біографічному фільмі про Елтона Джона «Рокетмен», який нещодавно вийшов на великі екрани.Про це пише Таблоїд Волині з посиланням на сайт «112.ua» Микола Сирокваш – лучанин, який не просто успішно підкорив Київ, а й зробив його своєю другою домівкою. Зараз він працює ведучим ранкової програми «112 хвилин» на столичному телеканалі. Нагадаємо, раніше голосом волинянина заговорив король-консорт шотландської королеви Генріх Стюарт в українській озвучці нового фільму «Марія – королева Шотландії».Лауреата премії визначають глядачі, які голосують за дубляж, що їм сподобався. Голосування проходить у холі кінотеатру мережі «Сінема Сіті», де встановлено сім прозорих тубусів. На кожному з них значиться ім'я персонажа з фільму і українського актора, який його озвучив в українському дубляжі. Тож кожен бажаючий може віддати свій голос за того чи іншого артиста, кинувши в один із тубусів свій поп-корн. Перемагає той артист, в чиєму тубусі виявилося більше поп-корну. Результати голосування оголошуються кожен четвер на фейсбук-сторінці кінотеатру.Мета цієї премії – популяризувати українських акторів дубляжу і оцінити їх роботу зі створення кращого образу героя на екрані.

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