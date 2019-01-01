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Телеведучий з Луцька номінований на премію за кращий дубляж

Телеведучий з Луцька номінований на премію за кращий дубляж
Лучанин Микола Сирокваш номінований на «Народну премію за кращий дубляж»: його висунули на нагороду за його дубляж персонажа Дейва Годіна в біографічному фільмі про Елтона Джона «Рокетмен», який нещодавно вийшов на великі екрани.

Про це пише Таблоїд Волині з посиланням на сайт «112.ua».

Микола Сирокваш – лучанин, який не просто успішно підкорив Київ, а й зробив його своєю другою домівкою. Зараз він працює ведучим ранкової програми «112 хвилин» на столичному телеканалі. Нагадаємо, раніше голосом волинянина заговорив король-консорт шотландської королеви Генріх Стюарт в українській озвучці нового фільму «Марія – королева Шотландії».

Лауреата премії визначають глядачі, які голосують за дубляж, що їм сподобався. Голосування проходить у холі кінотеатру мережі «Сінема Сіті», де встановлено сім прозорих тубусів. На кожному з них значиться ім'я персонажа з фільму і українського актора, який його озвучив в українському дубляжі. Тож кожен бажаючий може віддати свій голос за того чи іншого артиста, кинувши в один із тубусів свій поп-корн. Перемагає той артист, в чиєму тубусі виявилося більше поп-корну. Результати голосування оголошуються кожен четвер на фейсбук-сторінці кінотеатру.

Мета цієї премії – популяризувати українських акторів дубляжу і оцінити їх роботу зі створення кращого образу героя на екрані.

Телеведучий з Луцька номінований на премію за кращий дубляж

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Теги: Микола Сирокваш, дубляж, пермія, телеведучий
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