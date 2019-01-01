Петиція: у Луцьку – критичний показник забрудненості повітря





Відповіне Олександр Бережний.



"Дослідження вказують, що стан забруднення атмосферного повітря у місті Луцьку досяг критичного рівня, неадекватного для такого маленького міста.



Він майже досяг рівня Одеси, населення якої більше у 5 разів, а економічний потенціал у десятки.



Авторитетні організації сповіщають, що останні роки тривалість життя падає пропорційно росту захворюваності.



Ця проблема не може замовчуватися. Щороку демографічна ситуація погіршується", - йдеться у тексті петиції.





До слова, волиняни уже давно просять вирішити проблему

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани вимагають провести заходи для покращення стану екології у місті Луцьку.Відповіне звернення на платформі "Єдина система місцевих петицій" зареєстрував"Дослідження вказують, що стан забруднення атмосферного повітря у місті Луцьку досяг критичного рівня, неадекватного для такого маленького міста.Він майже досяг рівня Одеси, населення якої більше у 5 разів, а економічний потенціал у десятки.Авторитетні організації сповіщають, що останні роки тривалість життя падає пропорційно росту захворюваності.Ця проблема не може замовчуватися. Щороку демографічна ситуація погіршується", - йдеться у тексті петиції.До слова, волиняни уже давно просять вирішити проблему забруднення середовища ТОВ «Технологія Базальту», що у Струмівці.

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