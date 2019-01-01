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У Луцьку – критичний показник забрудненості повітря

У Луцьку – критичний показник забрудненості повітря
ЛУчани вимагають провести заходи для покращення стану екології у місті Луцьку.

Відповіне звернення на платформі "Єдина система місцевих петицій" зареєстрував Олександр Бережний.

"Дослідження вказують, що стан забруднення атмосферного повітря у місті Луцьку досяг критичного рівня, неадекватного для такого маленького міста.

Він майже досяг рівня Одеси, населення якої більше у 5 разів, а економічний потенціал у десятки.

Авторитетні організації сповіщають, що останні роки тривалість життя падає пропорційно росту захворюваності.

Ця проблема не може замовчуватися. Щороку демографічна ситуація погіршується", - йдеться у тексті петиції.

У Луцьку – критичний показник забрудненості повітря

До слова, волинянин уже давно просять вирішити проблему забруднення середовища ТОВ «Технологія Базальту», що у Струмівці.

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Теги: забруднене повітря, петиція, Луцьк
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