Чоловік з Волині намагається продати лисеня через інтернет. ФОТО

Катерина Миронюк врятувала трьох лисенят від продажу на притравочну станцію.



Про це повідомляє



Продавець, котрий хоче за лисеня півтори тисячі гривень - з Ковеля. Він пише, що тваринка добре йде до рук. Та на фото виглядає заляканою.



- Чергове звернення до керівництва ОЛХ, про заборону подібних публікацій, та до Міністерство екології та природних ресурсів України, припинити нарешті торгівлю дикими тваринами у країні! Публікація від 6 червня 2019 року, ID:598144465, геолокація м.Ковель, фото у вайбері, прикріплене до телефонного номера вказаного у об’яві горе-продавця додаєм, - таке повідомлення розмістили волонтери на сторінці







Де чоловік узяв тваринку і що далі буде з лисеням - невідомо. Можливо, таким чином "продавець" хоче підзаробити грошей, знаючи, що зоозахисники викуплять його та ще й ціну піднімуть, як минулого разу, аби врятувати від загибелі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На платформі онлайн-оголошень OLX 6 червня знову з'явилось повідомлення про продаж меленького лисеняти. Нагадаємо, що у травні зоозахисниця з КовеляПро це повідомляє КовельPost Продавець, котрий хоче за лисеня півтори тисячі гривень - з Ковеля. Він пише, що тваринка добре йде до рук. Та на фото виглядає заляканою.- Чергове звернення до керівництва ОЛХ, про заборону подібних публікацій, та до Міністерство екології та природних ресурсів України, припинити нарешті торгівлю дикими тваринами у країні! Публікація від 6 червня 2019 року, ID:598144465, геолокація м.Ковель, фото у вайбері, прикріплене до телефонного номера вказаного у об’яві горе-продавця додаєм, - таке повідомлення розмістили волонтери на сторінці Kovel Animals у facebook.Де чоловік узяв тваринку і що далі буде з лисеням - невідомо. Можливо, таким чином "продавець" хоче підзаробити грошей, знаючи, що зоозахисники викуплять його та ще й ціну піднімуть, як минулого разу, аби врятувати від загибелі.

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