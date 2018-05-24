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Чоловік з Волині намагається продати лисеня через інтернет. ФОТО

Чоловік з Волині намагається продати лисеня через інтернет. ФОТО
На платформі онлайн-оголошень OLX 6 червня знову з'явилось повідомлення про продаж меленького лисеняти. Нагадаємо, що у травні зоозахисниця з Ковеля Катерина Миронюк врятувала трьох лисенят від продажу на притравочну станцію.

Про це повідомляє КовельPost.

Продавець, котрий хоче за лисеня півтори тисячі гривень - з Ковеля. Він пише, що тваринка добре йде до рук. Та на фото виглядає заляканою.

- Чергове звернення до керівництва ОЛХ, про заборону подібних публікацій, та до Міністерство екології та природних ресурсів України, припинити нарешті торгівлю дикими тваринами у країні! Публікація від 6 червня 2019 року, ID:598144465, геолокація м.Ковель, фото у вайбері, прикріплене до телефонного номера вказаного у об’яві горе-продавця додаєм, - таке повідомлення розмістили волонтери на сторінці Kovel Animals у facebook.

Чоловік з Волині намагається продати лисеня через інтернет. ФОТО

Чоловік з Волині намагається продати лисеня через інтернет. ФОТО

Де чоловік узяв тваринку і що далі буде з лисеням - невідомо. Можливо, таким чином "продавець" хоче підзаробити грошей, знаючи, що зоозахисники викуплять його та ще й ціну піднімуть, як минулого разу, аби врятувати від загибелі.
Чоловік з Волині намагається продати лисеня через інтернет. ФОТО
Чоловік з Волині намагається продати лисеня через інтернет. ФОТО

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Теги: лисеня, продаж, Ковель
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