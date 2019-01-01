Реконструкція на 22 мільйона: що планують зробити на стадіоні у Нововолинську





Передбачається капітальний ремонт трибун та бігових доріжок. На сайті публічних закупівель Прозорро 1-го червня розмістили тендер з очікуваною вартістю 21 679 190 грн. Триватиме до 19-го червня, -



За проектом передбачено капітальний ремонт існуючого покриття доріжок та секторів спортивного ядра. Буде 6 кругових доріжок та 6 – на прямій дистанції.





У секторах спортивного ядра запроектовано: сектор для стрибків в довжину і потрійного стрибка; для штовхання ядра; для метання диска і молота; для стрибків з хординою; для стрибків у висоту; яма з водою для бігу “стипль-чез”.



Відновлять спортивний газон по контуру поля.





Планується капітальний ремонт трибуни: демонтувати стадіонні сидіння та металеві кутники під сидіння; бетонні стовпчики під кутники та бетонне покриття рядів трибун; бетонне покриття рядів трибун; перед першим рядом трибун встановити металеве огородження; на трибуні 4 та 5 влаштувати металеві навіси.





Також передбачається демонтувати існуюче огородження стадіону та бетонні фундаменти під огородженням, виконати огородження цементно-піщаними блоками зі стовпчиків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стадіон «Шахтар», що у Нововолинську на проспекті Перемоги, 5, планують капітально відремонтувати за більш як 21 мільйон гривень.Передбачається капітальний ремонт трибун та бігових доріжок. На сайті публічних закупівель Прозорро 1-го червня розмістили тендер з очікуваною вартістю 21 679 190 грн. Триватиме до 19-го червня, - БУГ За проектом передбачено капітальний ремонт існуючого покриття доріжок та секторів спортивного ядра. Буде 6 кругових доріжок та 6 – на прямій дистанції.У секторах спортивного ядра запроектовано: сектор для стрибків в довжину і потрійного стрибка; для штовхання ядра; для метання диска і молота; для стрибків з хординою; для стрибків у висоту; яма з водою для бігу “стипль-чез”.Відновлять спортивний газон по контуру поля.Планується капітальний ремонт трибуни: демонтувати стадіонні сидіння та металеві кутники під сидіння; бетонні стовпчики під кутники та бетонне покриття рядів трибун; бетонне покриття рядів трибун; перед першим рядом трибун встановити металеве огородження; на трибуні 4 та 5 влаштувати металеві навіси.Також передбачається демонтувати існуюче огородження стадіону та бетонні фундаменти під огородженням, виконати огородження цементно-піщаними блоками зі стовпчиків.

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