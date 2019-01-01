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Реконструкція на 22 мільйона: що планують зробити на стадіоні у Нововолинську

Реконструкція на 22 мільйона: що планують зробити на стадіоні у Нововолинську
Стадіон «Шахтар», що у Нововолинську на проспекті Перемоги, 5, планують капітально відремонтувати за більш як 21 мільйон гривень.

Передбачається капітальний ремонт трибун та бігових доріжок. На сайті публічних закупівель Прозорро 1-го червня розмістили тендер з очікуваною вартістю 21 679 190 грн. Триватиме до 19-го червня, - БУГ.

За проектом передбачено капітальний ремонт існуючого покриття доріжок та секторів спортивного ядра. Буде 6 кругових доріжок та 6 – на прямій дистанції.

Реконструкція на 22 мільйона: що планують зробити на стадіоні у Нововолинську

У секторах спортивного ядра запроектовано: сектор для стрибків в довжину і потрійного стрибка; для штовхання ядра; для метання диска і молота; для стрибків з хординою; для стрибків у висоту; яма з водою для бігу “стипль-чез”.

Відновлять спортивний газон по контуру поля.

Реконструкція на 22 мільйона: що планують зробити на стадіоні у Нововолинську

Планується капітальний ремонт трибуни: демонтувати стадіонні сидіння та металеві кутники під сидіння; бетонні стовпчики під кутники та бетонне покриття рядів трибун; бетонне покриття рядів трибун; перед першим рядом трибун встановити металеве огородження; на трибуні 4 та 5 влаштувати металеві навіси.

Реконструкція на 22 мільйона: що планують зробити на стадіоні у Нововолинську

Також передбачається демонтувати існуюче огородження стадіону та бетонні фундаменти під огородженням, виконати огородження цементно-піщаними блоками зі стовпчиків.
Реконструкція на 22 мільйона: що планують зробити на стадіоні у Нововолинську

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Теги: Нововолинськ, стадіон, реконструкція
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