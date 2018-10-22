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Дитячий табір поблизу Луцька готується до відкриття сезону. ВІДЕО

Дитячий табір поблизу Луцька готується до відкриття сезону. ВІДЕО
У неділю, 9 червня, розпочинається перша зміна у таборі “Ровесник”, що у Заборолі.

Щоб зробити його сучасним, потрібні чималі гроші, – кажуть чиновники. Торік за майже 2 мільйони почали ремонтувати дахи корпусів, купили нові меблі, реконструювали туалет. Про це йдеться в сюєжеті 12 каналу.

Цього ж року виділили ще 850 тисяч на бруківку, двері, матраци та інші ремонтні роботи.

Головна освітянка міста Зіновія Лещенко переконана, ремонтні роботи були потрібні вже давно.

Робіт ще багато, але вже нині табір готовий прийняти двісті дітей, – розповідає директор табору “Ровесник” Ігор Данильчук.

Традиційно зміна триває 21 день. Цього літа їх буде чотири:

9 червня – 29 червня
2 липня – 22 липня
25 липня – 14 серпня
17 серпня – 26 серпня.


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Теги: дитячий табір, Ровесник, зміна
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