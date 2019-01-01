Лучанин заплатить штраф за торгівлю без дозволу. ФОТО





Про це муніципали інформують на своїй сторінці у



"Несанкціонована торгівля у невстановленому місці прямо заборонена п.п. 2.5.5.1.20 Правил благоустрою міста Луцька (На об’єктах благоустрою міста забороняється розташування об’єктів торгівлі на усій території міста, крім спеціально відведених місць (магазини, ринки, кіоски).



По даному факту, на порушника інспектором було складено адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП, що тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 340 до 1360 гривень", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інспектор департаменту муніципальної варти Луцька під час патрулювання центрального парку виявив молодого чоловіка, яикй торгував без дозвільних документів та у невстановленому для цього місці.Про це муніципали інформують на своїй сторінці у facebook "Несанкціонована торгівля у невстановленому місці прямо заборонена п.п. 2.5.5.1.20 Правил благоустрою міста Луцька (На об’єктах благоустрою міста забороняється розташування об’єктів торгівлі на усій території міста, крім спеціально відведених місць (магазини, ринки, кіоски).По даному факту, на порушника інспектором було складено адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП, що тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 340 до 1360 гривень", - йдеться в дописі.

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