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«Я хочу, щоб мої діти жили і працювали в цій країні», – Сергій Притула балотуватиметься в парламент

«Я хочу, щоб мої діти жили і працювали в цій країні», – Сергій Притула балотуватиметься в парламент
Відомий український телеведучий та шоумен Сергій Притула заявив, що йде на парламентські вибори за списками партії Святослава Вакарчука "Голос".

З цього приводу він записав офіційне відеозвернення та оприлюднив його на своїй сторінці у facebook.

"Про це було вирішено на з'їзді партії.

Якби мені подобалося усе, що обиться в українській політиці останнім часом, а зараз і поготів, я мабуть цього б не робив. Виходити з власної зони комфорту не дуже приємно, але я хотів би бути корсиним цій країні і людям. І маючи певний кредит довіри я можу на це наважитись.

Я маю певну мотивацю - я хочу, щоб мої діти жили і працювали в цій країні. І я хочу докласти до цього якісь зусилля, щоб потім мене совість не гризла!", - заявив Сергій Притула у відео.



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Теги: Сергій Притула, політика, вибори, Голос, Святослав Вакарчук
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Коментарі 1
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Не дають Сергійкові покою лаври і статки шваґєрка, народного дупутата Хомуитинника))) Буде сімейний підряд і, головне, все по-чесному... Як вже ті уроди задобвбали!!!
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