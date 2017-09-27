«Я хочу, щоб мої діти жили і працювали в цій країні», – Сергій Притула балотуватиметься в парламент

Сергій Притула заявив, що йде на парламентські вибори за списками партії Святослава Вакарчука "Голос".



З цього приводу він записав офіційне відеозвернення та оприлюднив його на своїй сторінці у



"Про це було вирішено на з'їзді партії.



Якби мені подобалося усе, що обиться в українській політиці останнім часом, а зараз і поготів, я мабуть цього б не робив. Виходити з власної зони комфорту не дуже приємно, але я хотів би бути корсиним цій країні і людям. І маючи певний кредит довіри я можу на це наважитись.



Я маю певну мотивацю - я хочу, щоб мої діти жили і працювали в цій країні. І я хочу докласти до цього якісь зусилля, щоб потім мене совість не гризла!", - заявив Сергій Притула у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий український телеведучий та шоумензаявив, що йде на парламентські вибори за списками партії"Голос".З цього приводу він записав офіційне відеозвернення та оприлюднив його на своїй сторінці у facebook "Про це було вирішено на з'їзді партії.Якби мені подобалося усе, що обиться в українській політиці останнім часом, а зараз і поготів, я мабуть цього б не робив. Виходити з власної зони комфорту не дуже приємно, але я хотів би бути корсиним цій країні і людям. І маючи певний кредит довіри я можу на це наважитись.Я маю певну мотивацю - я хочу, щоб мої діти жили і працювали в цій країні. І я хочу докласти до цього якісь зусилля, щоб потім мене совість не гризла!", - заявив Сергій Притула у відео.

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