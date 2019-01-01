Авто злетіло в кювет: в аварії на Волині загинув неповнолітній





У суботу, 8 червня, о 3 годині біля села Пехи Шацького району автомобіль «Славута» без державних номерних знаків злетів у кювет. Про це інформує



Як вдалося дізнатися журналістам Район.Любомль, ймовірною причиною аварії стало те, що водій не вибрав безпечної швидкості руху і не впорався з керуванням. Це призвело до того, що авто з’їхало у кювет і перекинулося.



Внаслідок ДТП водій, 1995 року народження, та двоє пасажирів, 2002 і 2003 років народження, із травмами різного ступеня важкості доставили у Любомльську районну лікарню. Один пасажир, 2002 року народження, загинув на місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій і двоє пасажирів доставлені у Любомльську районну лікарню.У суботу, 8 червня, о 3 годині біля села Пехи Шацького району автомобіль «Славута» без державних номерних знаків злетів у кювет. Про це інформує Район.Любомль Як вдалося дізнатися журналістам Район.Любомль, ймовірною причиною аварії стало те, що водій не вибрав безпечної швидкості руху і не впорався з керуванням. Це призвело до того, що авто з’їхало у кювет і перекинулося.Внаслідок ДТП водій, 1995 року народження, та двоє пасажирів, 2002 і 2003 років народження, із травмами різного ступеня важкості доставили у Любомльську районну лікарню. Один пасажир, 2002 року народження, загинув на місці.

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