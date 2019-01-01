На Сумщині поліцейське авто на «зебрі» збило 10-річного хлопчика – дитина в реанімації





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Поліцейський-водій негайно викликав «швидку» і до приїзду медиків надавав дитині першу домедичну допомогу.



На місці події працювали керівник ГУНП в області, представники підрозділу внутрішньої безпеки, кадрового апарату, провідні фахівці Слідчого управління ГУНП в області, слідчо-оперативна група Конотопського відділу поліції.



Дитина доставлена до лікарні, де їй надається вся необхідна допомога, працівники поліції також допомагають потерпілому хлопчику ліками.



За словами начальника ГУНП області Миколи Лушпієнка, подія буде розслідувана об’єктивно та неупереджено.



За наказом керівника поліції Сумщини, на період проведення службової перевірки начальник Конотопського відділення поліції відсторонений від виконання службових обовʼязків. Водій, який перебував за кермом автомобіля, затриманий в порядку ст. 208 КПК України.



Керівництво поліції Сумщини готове надати повне сприяння й усю необхідну допомогу працівникам ДБР у розслідуванні даної події.



За інформацією видання







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Подія сталася у Конотопі, по вулиці Успенсько-Троїцька, близько 18:30 у п'ятницю, 7 червня. Автомобіль місцевого відділення поліції, рухаючись проїзною частиною, за попередньою інформацією, скоїв наїзд на 10-річного хлопчика.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області Поліцейський-водій негайно викликав «швидку» і до приїзду медиків надавав дитині першу домедичну допомогу.На місці події працювали керівник ГУНП в області, представники підрозділу внутрішньої безпеки, кадрового апарату, провідні фахівці Слідчого управління ГУНП в області, слідчо-оперативна група Конотопського відділу поліції.Дитина доставлена до лікарні, де їй надається вся необхідна допомога, працівники поліції також допомагають потерпілому хлопчику ліками.За словами начальника ГУНП області, подія буде розслідувана об’єктивно та неупереджено.За наказом керівника поліції Сумщини, на період проведення службової перевірки начальник Конотопського відділення поліції відсторонений від виконання службових обовʼязків. Водій, який перебував за кермом автомобіля, затриманий в порядку ст. 208 КПК України.Керівництво поліції Сумщини готове надати повне сприяння й усю необхідну допомогу працівникам ДБР у розслідуванні даної події.За інформацією видання Конотоп.City хлопчик знаходиться у важкому стані в реанімації, його підключили до апарату штучного дихання.

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