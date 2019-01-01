«Нардеп від Луцька має бути опонентом до УКРОПу», – Тарас Шкітер. ВІДЕО
Сьогодні, 12:19
Директор ІА «Конкурент», продюсер суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» та співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер розповів, що означають парламентські вибори для міста Луцька.
Про це він розповів в інтерв’ю у програмі «Актуально» на 12 Каналі, - пише ІА "Конкурент".
«Це, в першу чергу, у зв’язку з відсутністю міського голови, надзвичайно важлива подія для лучан тому, що по мажоритарному округу №22, а це місто Луцьк, буде обраний один народний депутат до Верховної Ради, до парламенту, який буде представляти інтереси лучан. Повторююсь, за відсутності міського голови це дуже важлива посада!», – озвучив Тарас Шкітер.
Та описав своє бачення на те, що як має відбутися.
«Як я це бачу: сьогодні немає мера, керує містом фактично партія «Укроп» і я вважаю, що народний депутат має бути їхнім опонентом. Не тому, що в мене не сходяться політичні вподобання з ними, а тому, що не можна дозволити порушити систему стримувань і противаг. Тому, що якщо буде від однієї політичної партії, неважливо якої, і міський голова, і депутатська більшість, і народний депутат від цього міста, то кому людям скаржитися, якщо будуть якісь дії, з якими вони не погоджуватимуться, в міській раді? Таких людей не буде», – переконаний Тарас Шкітер.
Тому, на його думку, народний депутат має стати запобіжником до луцької влади.
«Вони мають працювати спільно, синхронно, але принцип стримувань і противаг потрібно зберегти», – підсумував медійник.
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Про це він розповів в інтерв’ю у програмі «Актуально» на 12 Каналі, - пише ІА "Конкурент".
«Це, в першу чергу, у зв’язку з відсутністю міського голови, надзвичайно важлива подія для лучан тому, що по мажоритарному округу №22, а це місто Луцьк, буде обраний один народний депутат до Верховної Ради, до парламенту, який буде представляти інтереси лучан. Повторююсь, за відсутності міського голови це дуже важлива посада!», – озвучив Тарас Шкітер.
Та описав своє бачення на те, що як має відбутися.
«Як я це бачу: сьогодні немає мера, керує містом фактично партія «Укроп» і я вважаю, що народний депутат має бути їхнім опонентом. Не тому, що в мене не сходяться політичні вподобання з ними, а тому, що не можна дозволити порушити систему стримувань і противаг. Тому, що якщо буде від однієї політичної партії, неважливо якої, і міський голова, і депутатська більшість, і народний депутат від цього міста, то кому людям скаржитися, якщо будуть якісь дії, з якими вони не погоджуватимуться, в міській раді? Таких людей не буде», – переконаний Тарас Шкітер.
Тому, на його думку, народний депутат має стати запобіжником до луцької влади.
«Вони мають працювати спільно, синхронно, але принцип стримувань і противаг потрібно зберегти», – підсумував медійник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Щось усіх, навіть політичних опонентів, дивно об'єднують споріднені прізвища !
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