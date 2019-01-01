У КП «Ласка» пояснили, чому безпритульних тварин повертають на вулиці Луцька





Директорка “Ласки” Наталія Рудь постійно повторює: вони – комунальне підприємство, а не притулок, тож утримувати бездомних тварин постійно не можуть. Їх лікують, вакцинують і стерилізують, а затим – відпускають на вулиці, звідки собаки приїхали. Про це інформує



На підприємство постійно надходять виклики щодо бездомних тварин. Іноді люди повідомляють про напад пса на перехожих, іноді – про небезпечні зграї, а буває, що дзвонять “бо собака сидить і дитина боїться проходити повз”.



Працівники “Ласки” їдуть на виклик, знаходять тварину і реєструють її в спеціальному мобільному додатку. Прикріплюють фото собаки та інформацію про її місцезнаходження, аби після усіх процедур повернути її на місце.



“Ми не можемо тварину з вулиці Боженка випустити на Лесі Українки”, – пояснила директорка.



Якщо тварина здорова і не агресивна – вона проведе на підприємстві 5-7 днів. За цей час її вакцинують і стерилізують. До речі, ведеться спеціальний реєстр і через певний час цю саму тварину знову везуть у “Ласку” – для проведення повторної вакцинації.



У цей час фото тварини публікують у соцмережах – аби старі господарі упізнали свого улюбленця, або знайшлися нові. До речі, за місяць 30-40 собак з “Ласки” знаходять нові домівки.



Тварини, які покусали перехожих, залишаються надовше – щонайменше на 14 днів. Стільки часу необхідно, аби визначити, чи немає в них сказу. На місце відлову таких собак не повертають, їм знаходять домівки або залишають на підприємстві.



“Зазвичай напад таких собак – це випадковість. Вони не агресивні самі собі, просто так реагують на певні провокації. А приїжджають до нас і ведуть себе адекватно, їх часто забирають у сім’ї”, – розповіла Наталія Рудь.



Але додала: є й справді агресивні пси. Такі живуть у “Ласці” роками.



Також серед “постійних мешканців” – тварини, інформації про яких немає. Їх нікуди повертати, бо невідомо, звідки вони прийшли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому КП “Ласка” нині мешкає близько 300 тварин, більшість з них – тимчасово.Директорка “Ласки”постійно повторює: вони – комунальне підприємство, а не притулок, тож утримувати бездомних тварин постійно не можуть. Їх лікують, вакцинують і стерилізують, а затим – відпускають на вулиці, звідки собаки приїхали. Про це інформує 12 канал На підприємство постійно надходять виклики щодо бездомних тварин. Іноді люди повідомляють про напад пса на перехожих, іноді – про небезпечні зграї, а буває, що дзвонять “бо собака сидить і дитина боїться проходити повз”.Працівники “Ласки” їдуть на виклик, знаходять тварину і реєструють її в спеціальному мобільному додатку. Прикріплюють фото собаки та інформацію про її місцезнаходження, аби після усіх процедур повернути її на місце.“Ми не можемо тварину з вулиці Боженка випустити на Лесі Українки”, – пояснила директорка.Якщо тварина здорова і не агресивна – вона проведе на підприємстві 5-7 днів. За цей час її вакцинують і стерилізують. До речі, ведеться спеціальний реєстр і через певний час цю саму тварину знову везуть у “Ласку” – для проведення повторної вакцинації.У цей час фото тварини публікують у соцмережах – аби старі господарі упізнали свого улюбленця, або знайшлися нові. До речі, за місяць 30-40 собак з “Ласки” знаходять нові домівки.Тварини, які покусали перехожих, залишаються надовше – щонайменше на 14 днів. Стільки часу необхідно, аби визначити, чи немає в них сказу. На місце відлову таких собак не повертають, їм знаходять домівки або залишають на підприємстві.“Зазвичай напад таких собак – це випадковість. Вони не агресивні самі собі, просто так реагують на певні провокації. А приїжджають до нас і ведуть себе адекватно, їх часто забирають у сім’ї”, – розповіла Наталія Рудь.Але додала: є й справді агресивні пси. Такі живуть у “Ласці” роками.Також серед “постійних мешканців” – тварини, інформації про яких немає. Їх нікуди повертати, бо невідомо, звідки вони прийшли.

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