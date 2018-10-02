У Польщі п'яне подружжя напало на українку через мову – ЗМІ





Конфлікт розгорівся на міжнаціональному ґрунті, пише



Студентка Єлизавета К. прийшла до подруги в кав’ярню. З нею подружжя поляків почало сварку через українську мову у розмові по телефону.



Під час конфлікту поляки вживали образливі вирази антиукраїнського змісту.



На прохання персоналу до подружжя заспокоїтися та повернутися за свій стіл вони відмовилися. І врешті жінка напала на студентку.



Унаслідок нападу Єлизавета К. отримала забої обличчя.



Написано заяву до поліції.



Поляки перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 7 червня, у Польщі, у м. Бидгощ, стався напад на студентку з України подружжям громадян Польщі.Конфлікт розгорівся на міжнаціональному ґрунті, пише Вголос Студентка Єлизавета К. прийшла до подруги в кав’ярню. З нею подружжя поляків почало сварку через українську мову у розмові по телефону.Під час конфлікту поляки вживали образливі вирази антиукраїнського змісту.На прохання персоналу до подружжя заспокоїтися та повернутися за свій стіл вони відмовилися. І врешті жінка напала на студентку.Унаслідок нападу Єлизавета К. отримала забої обличчя.Написано заяву до поліції.Поляки перебували у стані алкогольного сп’яніння.

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