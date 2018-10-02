У Польщі п'яне подружжя напало на українку через мову – ЗМІ
Сьогодні, 17:19
У п’ятницю, 7 червня, у Польщі, у м. Бидгощ, стався напад на студентку з України подружжям громадян Польщі.
Конфлікт розгорівся на міжнаціональному ґрунті, пише Вголос.
Студентка Єлизавета К. прийшла до подруги в кав’ярню. З нею подружжя поляків почало сварку через українську мову у розмові по телефону.
Під час конфлікту поляки вживали образливі вирази антиукраїнського змісту.
На прохання персоналу до подружжя заспокоїтися та повернутися за свій стіл вони відмовилися. І врешті жінка напала на студентку.
Унаслідок нападу Єлизавета К. отримала забої обличчя.
Написано заяву до поліції.
Поляки перебували у стані алкогольного сп’яніння.
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Конфлікт розгорівся на міжнаціональному ґрунті, пише Вголос.
Студентка Єлизавета К. прийшла до подруги в кав’ярню. З нею подружжя поляків почало сварку через українську мову у розмові по телефону.
Під час конфлікту поляки вживали образливі вирази антиукраїнського змісту.
На прохання персоналу до подружжя заспокоїтися та повернутися за свій стіл вони відмовилися. І врешті жінка напала на студентку.
Унаслідок нападу Єлизавета К. отримала забої обличчя.
Написано заяву до поліції.
Поляки перебували у стані алкогольного сп’яніння.
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