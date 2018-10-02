вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі п'яне подружжя напало на українку через мову – ЗМІ

У Польщі п'яне подружжя напало на українку через мову – ЗМІ
У п’ятницю, 7 червня, у Польщі, у м. Бидгощ, стався напад на студентку з України подружжям громадян Польщі.

Конфлікт розгорівся на міжнаціональному ґрунті, пише Вголос.

Студентка Єлизавета К. прийшла до подруги в кав’ярню. З нею подружжя поляків почало сварку через українську мову у розмові по телефону.

Під час конфлікту поляки вживали образливі вирази антиукраїнського змісту.

На прохання персоналу до подружжя заспокоїтися та повернутися за свій стіл вони відмовилися. І врешті жінка напала на студентку.

Унаслідок нападу Єлизавета К. отримала забої обличчя.

Написано заяву до поліції.

Поляки перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, студентка, мова, напад
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У підпорядкування ПЦУ передали 10 храмів на Волині
Сьогодні, 18:07
На любешівському ринку м'ясо, «молочку» та солодощі продають з порушеннями
Сьогодні, 17:45
У Польщі п'яне подружжя напало на українку через мову – ЗМІ
Сьогодні, 17:19
Рішення про призначення нового керівника санаторію «Пролісок» оскаржили в суді. ВІДЕО
Сьогодні, 17:02
Хлопчика, який загубився у Луцьку – знайшли
Сьогодні, 16:39
Схожі новини
У Польщі українець з сокирою напав на трьох людей У Польщі українець з сокирою напав на трьох людей
02 жовтень, 2018, 13:38
У Польщі зарізали українця У Польщі зарізали українця
02 листопад, 2017, 11:02
Повідомили, де поховають волинського атовця, який загинув на будівництві у Польщі Повідомили, де поховають волинського атовця, який загинув на будівництві у Польщі
06 червень, 23:25
Студентка з Волині – серед кращих випускників-фармацевтів України Студентка з Волині – серед кращих випускників-фармацевтів України
06 червень, 04:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Збив жінку та залишив її на дорозі: у Луцьку судили водія-втікача
Сьогодні, 18:41
 0
Де на Волині найвищий рівень радіації
Сьогодні, 18:29
 0
У підпорядкування ПЦУ передали 10 храмів на Волині
Сьогодні, 18:07
 0
На любешівському ринку м'ясо, «молочку» та солодощі продають з порушеннями
Сьогодні, 17:45
 0
У Польщі п'яне подружжя напало на українку через мову – ЗМІ
Сьогодні, 17:19
 0
Медіа
відео
1/8
﻿