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Ще дві волинські громади вступили до «Волинської економічної ліги»

Ще дві волинські громади вступили до «Волинської економічної ліги»
До «Волинської економічної ліги» вступили ще дві громади - Павлівська та Цуманська.

Своє бачення розвитку Павлівська та Цуманська громади представили на зборах асоціації. Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади.

Також учасники Ліги напрацювали конкретний алгоритм дій щодо інвестиційної промоції Волині, узгодили концепцію Інвестиційного інтернет-порталу області та визначили часові рамки реалізації проектів розвитку Асоціації.

«Волинська економічна ліга» створена на основі партнерства між об’єднаними територіальними громадами Волинської області з метою визначення та комплексного вирішення проблем розвитку Волинської області.

Асоціацію утворили 12 об’єднаних територіальних громад області (Боратинська ОТГ, Підгайцівська ОТГ, Липинська ОТГ, Любешівська ОТГ, Устилузька ОТГ, Люблинецька ОТГ, Торчинська ОТГ, Жидичинська ОТГ, Прилісненська ОТГ, Вишнівська ОТГ, Колодяжненська ОТГ, Заболоттівська ОТГ). ВЕЛ – аполітична організація і стосується лише розвитку громад.



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Теги: Волинська економічна ліга, збори, Павлівська громада, Цуманська громада
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