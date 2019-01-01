Ще дві волинські громади вступили до «Волинської економічної ліги»





Своє бачення розвитку Павлівська та Цуманська громади представили на зборах асоціації. Про це йдеться на



Також учасники Ліги напрацювали конкретний алгоритм дій щодо інвестиційної промоції Волині, узгодили концепцію Інвестиційного інтернет-порталу області та визначили часові рамки реалізації проектів розвитку Асоціації.



«Волинська економічна ліга» створена на основі партнерства між об’єднаними територіальними громадами Волинської області з метою визначення та комплексного вирішення проблем розвитку Волинської області.



Асоціацію







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