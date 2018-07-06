На Волині судитимуть два наркоугруповання

Віктора Швидкого відбулася спільна нарада керівників правоохоронних органів області з питань запобігання та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів.



Розпочинаючи нарду, прокурор Волині зауважив, що завдяки узгодженій роботі правоохоронців вже цього року до суду скеровано два обвинувальні акти щодо двох організованих груп наркоторгівців у складі дев’яти осіб, одну з яких у складі п’яти осіб викрито у січні 2019 року. Про це



Проте правоохоронні органи області ще не забезпечили реальної та системної протидії незаконному обігу наркотичних засобів, адже їхні зусилля переважно спрямовуються на притягнення до відповідальності осіб, які вчиняють незаконні дії з наркотиками з метою їх особистого споживання, або ж на виявлення осіб, які збувають наркотики в дрібних розмірах.



У структурі облікованих минулого року злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин діяння, пов’язані саме зі збутом або метою збуту, складають менше половини (42%, або 156 з 369), а цього року їх частка ще менша (39,3%, або 52 з 132).



Оперативно-розшукова діяльність територіальних підрозділів поліції ще не стала ефективним інструментом боротьби та припинення діяльності організаторів протиправного бізнесу.



Розповсюдження наркотиків через систему так званих «закладок», коли їх замовляють та оплачують в Інтернеті, а потім забирають в обумовлених місцях, реклама таких сайтів на будинках та освітніх закладах – усе це потребує пошуку нових форм взаємодії усіх правоохоронних органів регіону, а їх діяльність, у тому числі негласного характеру – активізації та удосконалення.



Є суттєві зауваги до діяльності відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Поліського управління кіберполіції.



Зважаючи на те, що з року в рік зростають і контрабандні постачання синтетичних наркотичних засобів з країн Західної Європи, зокрема з Польщі, гостро стоїть питання перекриття таких каналів.



Хоча число виявлених спроб незаконного переміщення наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів через митний кордон України зростає (з 11 за 4 місяці 2018 року до 16 за 4 місяці 2019 року), ефективність протидії контрабанді наркотиків викликає зауваження.



Перегляду, удосконалення та системності потребує і превентивна діяльність органів поліції, насамперед, щодо запобігання поширення наркотичних засобів і психотропних речовин у молодіжному середовищі.



Додаткову увагу слід приділити і законності реалізації наркотичних засобів чи психотропних речовин в аптечній мережі області, дотримання встановленого порядку їх обігу як відповідними державними та комунальними закладами, так і суб’єктами господарювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У прокуратурі Волині під головуванням прокурора областівідбулася спільна нарада керівників правоохоронних органів області з питань запобігання та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів.Розпочинаючи нарду, прокурор Волині зауважив, що завдяки узгодженій роботі правоохоронців вже цього року до суду скеровано два обвинувальні акти щодо двох організованих груп наркоторгівців у складі дев’яти осіб, одну з яких у складі п’яти осіб викрито у січні 2019 року. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.Проте правоохоронні органи області ще не забезпечили реальної та системної протидії незаконному обігу наркотичних засобів, адже їхні зусилля переважно спрямовуються на притягнення до відповідальності осіб, які вчиняють незаконні дії з наркотиками з метою їх особистого споживання, або ж на виявлення осіб, які збувають наркотики в дрібних розмірах.У структурі облікованих минулого року злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин діяння, пов’язані саме зі збутом або метою збуту, складають менше половини (42%, або 156 з 369), а цього року їх частка ще менша (39,3%, або 52 з 132).Оперативно-розшукова діяльність територіальних підрозділів поліції ще не стала ефективним інструментом боротьби та припинення діяльності організаторів протиправного бізнесу.Розповсюдження наркотиків через систему так званих «закладок», коли їх замовляють та оплачують в Інтернеті, а потім забирають в обумовлених місцях, реклама таких сайтів на будинках та освітніх закладах – усе це потребує пошуку нових форм взаємодії усіх правоохоронних органів регіону, а їх діяльність, у тому числі негласного характеру – активізації та удосконалення.Є суттєві зауваги до діяльності відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Поліського управління кіберполіції.Зважаючи на те, що з року в рік зростають і контрабандні постачання синтетичних наркотичних засобів з країн Західної Європи, зокрема з Польщі, гостро стоїть питання перекриття таких каналів.Хоча число виявлених спроб незаконного переміщення наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів через митний кордон України зростає (з 11 за 4 місяці 2018 року до 16 за 4 місяці 2019 року), ефективність протидії контрабанді наркотиків викликає зауваження.Перегляду, удосконалення та системності потребує і превентивна діяльність органів поліції, насамперед, щодо запобігання поширення наркотичних засобів і психотропних речовин у молодіжному середовищі.Додаткову увагу слід приділити і законності реалізації наркотичних засобів чи психотропних речовин в аптечній мережі області, дотримання встановленого порядку їх обігу як відповідними державними та комунальними закладами, так і суб’єктами господарювання.

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