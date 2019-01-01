У Луцьку загубився 10-річний хлопчик. ФОТО
Сьогодні, 16:16
Поліція встановлює місце перебування 10-річної дитини.
Сьогодні, 8 червня, по 13 годині поблизу стадіону в районі проспекту Перемоги в Луцьку загубився 10-річний хлопчик, - повідомляє прес-служба поліції Волині.
Його звати Андрій.
Прикмети: зріст 140см., худорлявої тілобудови, волосся коричневе, одягнений у білу футболку та коричневі вельветові штани.
Поліція просить осіб, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування дитини невідкладно повідомити на лінію служби "102".
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Сьогодні, 8 червня, по 13 годині поблизу стадіону в районі проспекту Перемоги в Луцьку загубився 10-річний хлопчик, - повідомляє прес-служба поліції Волині.
Його звати Андрій.
Прикмети: зріст 140см., худорлявої тілобудови, волосся коричневе, одягнений у білу футболку та коричневі вельветові штани.
Поліція просить осіб, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування дитини невідкладно повідомити на лінію служби "102".
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