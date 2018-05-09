Ногу довелось ампутувати: на Волині судили чоловіка, який на роботі тяжко травмував колегу





Про це стало відомо з вироку Нововолинського міського суду, оприлюдненому у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише



Дії водія навантажувача кваліфікували як нанесення тяжкого тілесного ушкоження через необережність. Він повністю компенсував витрати потерпілого, а також цілком визнав свою вину.



Суд присудив винному шість місяців виправних робіт, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном 1 рік.



Свого часу у ЗМІ повідомляли, що цей таргічний випадок трапився на підприємстві «Кроноспан УА» і це вже другий нещасний випадок з початку року.



Тоді під час роботи працівник підприємства також потрапив під конвеєрну стрічку. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лютому 2019 року водій навантажувача одного із підприємств у місті Нововолинську, не пересвідчившись у безпечності маневру, здаючи назад, наїхав на ногу працівнику охорони, внаслідок чого тому довелося ампутувати кінцівку.Про це стало відомо з вироку Нововолинського міського суду, оприлюдненому у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише Волинь24 Дії водія навантажувача кваліфікували як нанесення тяжкого тілесного ушкоження через необережність. Він повністю компенсував витрати потерпілого, а також цілком визнав свою вину.Суд присудив винному шість місяців виправних робіт, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном 1 рік.Свого часу у ЗМІ повідомляли, що цей таргічний випадок трапився на підприємстві «Кроноспан УА» і це вже другий нещасний випадок з початку року.Тоді під час роботи працівник підприємства також потрапив під конвеєрну стрічку. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

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