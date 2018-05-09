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Ногу довелось ампутувати: на Волині судили чоловіка, який на роботі тяжко травмував колегу

Ногу довелось ампутувати: на Волині судили чоловіка, який на роботі тяжко травмував колегу
У лютому 2019 року водій навантажувача одного із підприємств у місті Нововолинську, не пересвідчившись у безпечності маневру, здаючи назад, наїхав на ногу працівнику охорони, внаслідок чого тому довелося ампутувати кінцівку.

Про це стало відомо з вироку Нововолинського міського суду, оприлюдненому у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише Волинь24.

Дії водія навантажувача кваліфікували як нанесення тяжкого тілесного ушкоження через необережність. Він повністю компенсував витрати потерпілого, а також цілком визнав свою вину.

Суд присудив винному шість місяців виправних робіт, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном 1 рік.

Свого часу у ЗМІ повідомляли, що цей таргічний випадок трапився на підприємстві «Кроноспан УА» і це вже другий нещасний випадок з початку року.

Тоді під час роботи працівник підприємства також потрапив під конвеєрну стрічку. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

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Теги: нога, ампутація, суд, травма, Кроноспан
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