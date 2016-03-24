вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Збив жінку та залишив її на дорозі: у Луцьку судили водія-втікача

Збив жінку та залишив її на дорозі: у Луцьку судили водія-втікача
Шостого червня Луцький міськрайонни суд виніс вирок у справі про автопригоду, що трапилася у адміністративному центрі Волинської області у січні 2018 року.

Вирок оприлюднений у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - повідомляє Волинь24.

Восьмого січня 2018 року водій "Опеля Вектра" рухався по проспекту Відродження, та, відволікшись від керування транспортним засобом, здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу на пішоходному переході.

Внаслідок наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Вина водія обтяжувался тим фактом, що він залишив збиту жінку на проїжджій частині, усвідомлюючи, що це небезпечно для її життя.

Суд прийшов до висновку, що вина у діях водія наявна та призначив покарання - 2 з половиною роки обмеження волі з позбавленням водійських прав строком на один рік. Окрім того, чоловік повністю компенсував потерпілій витрати на лікування а також сплатив 50 тисяч гривень моральної компенсації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, водій, втік, аварія, збив жінку, Відродження, вирок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Збив жінку та залишив її на дорозі: у Луцьку судили водія-втікача
Сьогодні, 18:41
Де на Волині найвищий рівень радіації
Сьогодні, 18:29
У підпорядкування ПЦУ передали 10 храмів на Волині
Сьогодні, 18:07
На любешівському ринку м'ясо, «молочку» та солодощі продають з порушеннями
Сьогодні, 17:45
У Польщі п'яне подружжя напало на українку через мову – ЗМІ
Сьогодні, 17:19
Схожі новини
Винуватець ДТП під Луцьком отримав один рік умовно Винуватець ДТП під Луцьком отримав один рік умовно
24 березень, 2016, 19:29
Винуватець аварії у Луцьку, в якій постраждала маленька дитина, відбувся «умовним» Винуватець аварії у Луцьку, в якій постраждала маленька дитина, відбувся «умовним»
01 червень, 04:49
Одна людина загинула, 6 опинились в лікарні: винуватцю жахливої аварії під Луцьком дали 3 роки тюрми Одна людина загинула, 6 опинились в лікарні: винуватцю жахливої аварії під Луцьком дали 3 роки тюрми
24 лютий, 10:19
Водій, який збив пішохода у селищі на Волині, сидітиме за ґратами Водій, який збив пішохода у селищі на Волині, сидітиме за ґратами
22 листопад, 2018, 16:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Збив жінку та залишив її на дорозі: у Луцьку судили водія-втікача
Сьогодні, 18:41
 0
Де на Волині найвищий рівень радіації
Сьогодні, 18:29
 0
У підпорядкування ПЦУ передали 10 храмів на Волині
Сьогодні, 18:07
 0
На любешівському ринку м'ясо, «молочку» та солодощі продають з порушеннями
Сьогодні, 17:45
 0
У Польщі п'яне подружжя напало на українку через мову – ЗМІ
Сьогодні, 17:19
 0
Медіа
відео
1/8
﻿