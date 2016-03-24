Збив жінку та залишив її на дорозі: у Луцьку судили водія-втікача





Вирок оприлюднений у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - повідомляє



Восьмого січня 2018 року водій "Опеля Вектра" рухався по проспекту Відродження, та, відволікшись від керування транспортним засобом, здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу на пішоходному переході.



Внаслідок наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.



Вина водія обтяжувался тим фактом, що він залишив збиту жінку на проїжджій частині, усвідомлюючи, що це небезпечно для її життя.



Суд прийшов до висновку, що вина у діях водія наявна та призначив покарання - 2 з половиною роки обмеження волі з позбавленням водійських прав строком на один рік. Окрім того, чоловік повністю компенсував потерпілій витрати на лікування а також сплатив 50 тисяч гривень моральної компенсації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шостого червня Луцький міськрайонни суд виніс вирок у справі про автопригоду, що трапилася у адміністративному центрі Волинської області у січні 2018 року.Вирок оприлюднений у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - повідомляє Волинь24 Восьмого січня 2018 року водій "Опеля Вектра" рухався по проспекту Відродження, та, відволікшись від керування транспортним засобом, здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу на пішоходному переході.Внаслідок наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.Вина водія обтяжувался тим фактом, що він залишив збиту жінку на проїжджій частині, усвідомлюючи, що це небезпечно для її життя.Суд прийшов до висновку, що вина у діях водія наявна та призначив покарання - 2 з половиною роки обмеження волі з позбавленням водійських прав строком на один рік. Окрім того, чоловік повністю компенсував потерпілій витрати на лікування а також сплатив 50 тисяч гривень моральної компенсації.

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