На любешівському ринку м'ясо, «молочку» та солодощі продають з порушеннями





Про нинішню ситуацію інформували начальник Любешівської районної державної лікарні ветеринарної медицини Петро Корх, начальник Любешівського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області Анатолій Парчук, заступник начальника Любешівського відділення поліції ГУНП у Волинській області Віта Мартинюк.



Усі вони зазначили, що на місцевому ринку не в повній мірі дотримуються ветеринарно-санітарні вимоги при продажу м’ясної, молочної та кондитерської продукції, у зв’язку з чим були направлені відповідні приписи КП «Любешівський ринок».



За результатами обговорення на засіданні комісії створена робоча група з проведення перевірки стану дотримання суб’єктами підприємницької діяльності ветеринарно-санітарного стану при продажу м’ясної-молочної та кондитерської продукції на ринку, якій доручено у місячний термін провести необхідну роботу щодо усунення виявлених порушень.



До слова на одному з ринків Луцька каву продають у

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