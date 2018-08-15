На любешівському ринку м'ясо, «молочку» та солодощі продають з порушеннями
Сьогодні, 17:45
На засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Любешівській районній державній адміністрації аналізували епізоотичну ситуацію щодо продажу м’ясної, молочної та кондитерської продукції на місцевому ринку без спеціальних холодильних установ, інформує прес-служба РДА.
Про нинішню ситуацію інформували начальник Любешівської районної державної лікарні ветеринарної медицини Петро Корх, начальник Любешівського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області Анатолій Парчук, заступник начальника Любешівського відділення поліції ГУНП у Волинській області Віта Мартинюк.
Усі вони зазначили, що на місцевому ринку не в повній мірі дотримуються ветеринарно-санітарні вимоги при продажу м’ясної, молочної та кондитерської продукції, у зв’язку з чим були направлені відповідні приписи КП «Любешівський ринок».
За результатами обговорення на засіданні комісії створена робоча група з проведення перевірки стану дотримання суб’єктами підприємницької діяльності ветеринарно-санітарного стану при продажу м’ясної-молочної та кондитерської продукції на ринку, якій доручено у місячний термін провести необхідну роботу щодо усунення виявлених порушень.
До слова на одному з ринків Луцька каву продають у приміщенні громадської вбиральні.
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Про нинішню ситуацію інформували начальник Любешівської районної державної лікарні ветеринарної медицини Петро Корх, начальник Любешівського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області Анатолій Парчук, заступник начальника Любешівського відділення поліції ГУНП у Волинській області Віта Мартинюк.
Усі вони зазначили, що на місцевому ринку не в повній мірі дотримуються ветеринарно-санітарні вимоги при продажу м’ясної, молочної та кондитерської продукції, у зв’язку з чим були направлені відповідні приписи КП «Любешівський ринок».
За результатами обговорення на засіданні комісії створена робоча група з проведення перевірки стану дотримання суб’єктами підприємницької діяльності ветеринарно-санітарного стану при продажу м’ясної-молочної та кондитерської продукції на ринку, якій доручено у місячний термін провести необхідну роботу щодо усунення виявлених порушень.
До слова на одному з ринків Луцька каву продають у приміщенні громадської вбиральні.
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