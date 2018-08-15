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На любешівському ринку м'ясо, «молочку» та солодощі продають з порушеннями

На любешівському ринку м'ясо, «молочку» та солодощі продають з порушеннями
На засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Любешівській районній державній адміністрації аналізували епізоотичну ситуацію щодо продажу м’ясної, молочної та кондитерської продукції на місцевому ринку без спеціальних холодильних установ, інформує прес-служба РДА.

Про нинішню ситуацію інформували начальник Любешівської районної державної лікарні ветеринарної медицини Петро Корх, начальник Любешівського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області Анатолій Парчук, заступник начальника Любешівського відділення поліції ГУНП у Волинській області Віта Мартинюк.

Усі вони зазначили, що на місцевому ринку не в повній мірі дотримуються ветеринарно-санітарні вимоги при продажу м’ясної, молочної та кондитерської продукції, у зв’язку з чим були направлені відповідні приписи КП «Любешівський ринок».

За результатами обговорення на засіданні комісії створена робоча група з проведення перевірки стану дотримання суб’єктами підприємницької діяльності ветеринарно-санітарного стану при продажу м’ясної-молочної та кондитерської продукції на ринку, якій доручено у місячний термін провести необхідну роботу щодо усунення виявлених порушень.

До слова на одному з ринків Луцька каву продають у приміщенні громадської вбиральні.

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Теги: Любешів, ринок, м'ясо, молоко, кондитерські вироби
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